Alyssa Milano, fetița din brațele lui Arnold Schwarzenneger în filmul Commando, a postat o fotografie surprinzătoare pe Instagram

La 36 de ani de la priemiera filmul, frumoasa blondină a ales să își îmbrățișeze feminitate și să se revolte împotriva standardelor de frumusețe și feminitate impuse prin intermediul constructelor sociale.

Alyssa Milano, în vârstă de 48 de ani, a postat recent o fotografie pe contul său de Instagram care a stârnit controverse.

Fotografia surprinzătoare postată de Alyssa a stârnit admirația fanilor

Frumoasa actriță a ales să se fotografieze într-un maieu roșu, deși nu era epilată la subraț. La descrierea fotografiei, Alyssa a adăugat “Armpit hair, don’t care” (Păr la subraț, nu-mi pasă).

În ciuda faptului că ales să se fotografieze atât de naturală și să arate lumii întregi că își îmbrățișează feminitatea și corpul așa cum e el, urmăritorii săi nu au criticat-o, ci dimpotrivă, au lăudat-o pentru curaj și inițiativa ei.

“Some people don't dare to show things for fear of ridicule and bad comments but you dare and that is very brave ❤💪👏” (Unii oameni nu îndrăznesc să arate unele lucruri de frică să nu fie luați în râs și să nu primească comentarii urate, dar tu îndrăznești și acesta e un act de curaj), i-a scris una dintre fane.

Faptul că își acceptă corpul așa cum e el, fără a încerca să facă modificări o ajută pe actriță să fie și mai apreciată de fanii ei. Alyssa, mama a doi copii, susține această mișcare împotriva epilării încă din 2016, alăturându-se altor vedete de la Hollywood care au decis să nu se supună nici ele standardelor de frumusețe impuse de societate, precum Adele, Madonna, Rihanna și Emilt Ratajkowski.

Cariera incredibilă a lui Alyssa Milano

Alyssa a debutat ca actriță la o vârstă fragedă, în filmul “Commando” cu Arnold Schwarzennerger, pe când era doar o puștoaică, în 1985.

De atunci cariera ei a fost una înfloritoare, primind recunoștiința și aprecierea publicului larg pentru talentul său actoricesc.

Rolurile care au consacrat-o pe frumoasa actriță au fost cele din serialele Melrose Place (1997-1998) și Charmed (1998 – 2006). De asemenea, Alyssa a jucat și în serialul difuzat de ABC, numit Mistresses, începând din 2013.