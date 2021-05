Amalia Bellantoni, scorpia lui Cătălin Scărlătescu, este "la cuțite" cu vecinii. Aceasta a primit nenumărate plângeri la poliție

Scandalurile zilnice culminează de cele mai multe ori cu lovituri. Sicilianca a întâmpinat probleme destul de mari cu vecinii, aceasta a fost victima violențelor repetate în trecut, ba chiar, în 2020, a ajuns pe patul de spital în urma încăierărilor.

Sicilianca de la Chefi la cuțite este acuzată de lucuri grave, însă susține că nu știe despre ce este vorba. Amalia declară că se fac plângeri la adresa ei pe nedrept, având în vedere că a avut un comportament extrem de amabil față de vecini, ba chiar le-a îngrijit copiii când a fost nevoie.

Locatarii amenință că o vor da afară din propriul imobil, dacă nu pune lacătul pe ușa restaurantului.

Scorpia de la Chefi al cuțite, acuzată că își terorizează vecinii

Amalia Bellantoni a fost confruntată de avocata unui locatar furios, aceasta a fost jignită de față cu agenții și amenințată că o paște o plângere penală din cauza faptului că își terorizează vecinii.

„Doamna avocat a început să mă jignească în mijlocul secției de Poliție, să spună că sunt mincinoasă, că sunt inculpată, c sunt penală, că am cazier. De când a venit această doamnă, i-a bulversat pe acești oameni cu care am conviețuit pentur mai bine de 10 ani, pe care i-am ajutat. Am devenit batjocura celor care trebuiau să investigheze”, a declarat, Amalia Bellantoni la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

De asemenea, familia reclamantă ar fi strâns dovezi ce urmează a fi puse la dosarul deschis pe numele Amaliei Bellantoni.

Afirmațiile fostei concurente de la Chefi la Cuțite nu sunt deloc exagerate, chir în timpul dransmisiunii live, o vecină a ieșit pe stradă și aînceput să strige și să arunce cu vorbe grele către patroana de restaurant.

Problemele sunt vechi la restaurantul Amaliei Bellantoni, încă de când a încheiat emisiunea Chefi la cuțite, aceasta se confruntă cu furia și nemultumirea vecinilor. Cei din urmă acuză că le este dernjată liniștea la orice oră din zi și din nopate, iar poliția nu ar face nimic.

De cealaltă parte, scorpia de la Chefi la cuțite susține că nu le face nimic vecinilor, nu îi deranjează și nu le aduce vreun prejudiciu.