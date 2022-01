Amalia Năstase a luat peste 15 kilograme în greutate, după ce slăbise incredibil acum 3 ani. Cum arată fosta soție a lui Ilie

Amalia Năstase a avut parte de o transfurmare uluitoare în urmă cu mai mulți ani, însă lupta cu kilogramele a urmărit-o și vedeta nu a mai putut face față. Astfel că, aceasta s-a îngrășat 15 kilograme, după ce, în urmă cu 3 ani ea a reușise să dea jos un număr de 30 de kg.

Amalia Năstase s-a îngrășat 15 kilograme, după ce a avut parte de o transformare incredibilă acum trei ani

Amalia Năstase a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care a arătat tuturor cum muncește ea la sală pentru a da jos kilogramele în plus pe care le-a luat în ultima vreme. Aceasta a publicat și un mesaj prin care le-a explicat tuturor ce înseamnă pentru ea transformarea pe care și-o dorește.

Citește și: Amalia Năstase, într-o formă de zile mari, după ce s-a luptat cu kilogramele în plus

„În viață, fiecare decide ce priorități are și fiecare trece prin perioade mai bune sau mai rele de-a lungul timpului. Eu trec prin perioadele rele tot cu zâmbetul pe buze, glumind mai mult, pentru că dacă iei totul prea în serios, nu mai e nici un haz și greul trece și mai greu. Acestea fiind spuse, am ras eu și am glumit vreo 7-8 luni în care am fost foarte stresată și am pus vreo 15 kg înapoi din cele pierdute acum trei ani. Azi a venit timpul să zic la revedere obiceiurilor proaste care îmi făceau stresul mai acceptabil și să mă întorc la ceea ce trebuia să fi fost prioritatea mea, să nu mai pun la loc kilogramele pentru care am muncit mult să le dau jos. Cumva faptul că am reușit să slăbesc 30 de kg mi-a dat sentimentul că pot și mă gândeam mereu că oricum le pot da jos. Ceea ce voi și face”, a scris ea pe Instagram.

„O să postez ce mănânc și ce analize mai fac, și o să va mai spun și ce suplimente mai iau. Eu țîn acum o dietă personalizată care are la baza principii Keto și nutritive funcțională, dar vom mai schimbă pe parcurs, în funcție de rezultate. Îi felicit pentru muncă depusă in a oferi celor care doresc o dietă atent studiată și științific personalizată”, a mai scris ea.

Citește și: Alessia, fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase, a terminat liceul. Mesajul emoționant al mamei, la festivitatea de absolvire

Amalia Năstase, mama a trei copii

Munca pe care a depus-o pentru a slăbi cele 35 de kilograme a fost enormă. Amalia a mărturisit că după ultima sarcină, înainte de a-l naște pe Toma, s-a îngrășat cel maim ult și i-a fost extrem de dificil apoi să revină la forma inițială.

Amalia este mămica a două fete și un băiat. Cele două fetițe, Alessia și Emma, pe care le are sunt din căsnicia cu Ilie Năstase. Cei doi au fost împreună timp de 14 ani și au divorțat în 2010. Separarea celor doi a însemnat o perioadă de cumpănă pentru Amalia Năstase care a trebuit să-și ia viața de la zero.

În prezent, Amalia este căsătorită cu asociatul ei, Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un băiețel pe nume Toma, în vârstă de 5 ani. Amalia și Răzvan s-au căsătorit în urmă în 7 ani în Las Vegas.

La 3 ani după divorț, Ilie Năstase s-a căsătorit cu Brigitte Sfăt. După un divorț complicat, tenismenul s-a căsătorit anul trecut cu Ioana Simion.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească