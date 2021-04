Ana Baniciu, într-un costum de baie provocator, care stârnește imaginația fanilor. Cum s-a fotografiat diva

Blondina face furori pe Instagram cu noua ei fotografie într-un costum de baie gri, care îi pune în evidență formele. Ana Baniciu și-a obișnuit deja cei 633.000 de urmăritori cu ținutele ei răvășitoare și aparițiile ce pun pe jar inimile fanilor.

În fotografie, Ana poartă o pălărie de paie uriașă, care îi acoperă parte din față, pentru un plus de mister. Poza a devenit rapid preferata internauților care nu s-au putut abține să nu înroșească butonul de like, lăsând și comentarii cu aprecieri.

Ana Baniciu are un corp de invidiat

Ana Baniciu este fiica Mircea Baniciu. Celebrul solist al trupei „Pasărea colibri” se poate mândri cu faptul că Ana i-a călcat pe urme și a devenit o artistă celebră și iubită de publicul românesc. Pe lângă talentul muzical, frumoasa Ana Baniciu a demonstrat și că este o persoană competitivă și perseverentă, câștigând alături de prietena ei Raluka primul sezon al emisiunii Asia Express.

Frumoasa artistă are o siluetă de invidiat și nu se sfiește să arate asta ori de câte ori are ocazia, fiind una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Deși Ana Baniciu este mereu ocupată cu înregistrarea noilor ei piese și repetițiile pentru show-ul transformărilor Te cunosc de undeva!, frumoasa blondină are mereu grijă de felul în care arată, făcând antrenamente la sală destul de des pentru a se menține în formă.

Un lucru este evident, Ana Baniciu este posesoarea unui trup de zeiță, iar drept dovadă stau imaginile sale din mediul online. Aceasta este destul de activă și interacționează cu fanii săi prin diferite imagini și postări. Frumoasa artistă își lucrează intens trupul la sală și deseori se fotografiază în ținutele ei sport.

Ana Baniciu și frumoasa ei poveste de dragoste

Atunci când vine vorba de viața ei personală, Ana Baniciu este mereu o prezență discrete, dorindu-și să își țină viața personală departe de ochii presei. Cu toate acestea, din când în când, mai postează câte o fotagrafie cu Eduard, bărbatul alături de care trăiește cele mai frumoase clipe.

Eduard Kovacs, în vârstă de 29 de ani, este un om de afaceri de succes, iar cei doi sunt într-o relație de mai mult timp, însă Ana a postat prima fotografie cu el în preajma sărbătorilor de iarnă.

Chiar dacă Ana Baniciu nu a vorbit niciodată despre relația cu el, atunci când se fotografiază împreună, frumoasa blondină radiază de fericire.

În culisele emisiunii Te cunosc de undeva!, unde Ana formează un cuplu artistic cu Raluka, frumoasa artistă a dezvăluit cum ar vrea să arate pentru ea acest frumos eveniment.

Ana şi Raluka au povestit echipei cum arată pentru ele fericitul eveniment. „Îmi doresc să fiu pe o barcă, să îmi iau toţi prietenii cu mine!”, a mărturisit Raluka, în vreme ce Ana a completat: „Mi-ar plăcea să se întâmple pe o plajă pustie, pe o insulă doar a noastră!”.