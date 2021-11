Anamaria Prodan a fost dată în judecată de actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. Care e motivul

Anamaria Prodan a fost dată în judecată de iubita lui Laurențiu Reghecampf, asta după ce impresara a folosit poze publicat pe Facebook de către Corina “Bilcon” Caciuc.

Ce a spus Anamaria Prodan, după ce a fost dată în judecată de amanta soțului

Soția lui laurențiu Reghecampf a fost acționată în instanță pentru că a folosit pozele postate de amanta antrenorului de pe rețelele de socializare.

“M-a dat în judecată o domnișoară, că am folosit pozele de pe Facebook ale familiei respective, că domnișoara respectivă nu a vrut să ajungă cunoscută niciodată.

Mi-am permis să iau pozele. Este vorba despre amanta soțului meu. M-a dat în judecată că nu aveam voie să folosesc poze publicate pe Facebook, deci publice. Nu am voie să pronunț numele lui Reghecampf. Domnișoara apare cu mâna la burtică alături de Reghecampf”, a declarat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.

De asemena, Anamaria Prodan a fost foarte dură după ce Laurențiu Reghecampf a fost surprins de presă în public, alături de amanta sa. Aceasta spune că face tot posibilul să ascundă de copiii ei tot ce se scrie pe internet.

“Pentru noi el a murit de multă vreme. Am mai spus! Am încercat să-l trezim. V-am spus că este compromis definitiv. Acesta este doar începutul degradării lui. Urmăriți traseul si îmi veţi da dreptate. Mă rog să nu-l mai vadă băiatul meu, căci abia reușim să ascundem mizeria lui! Serios. (...) Chiar am muncit o viață întreagă şi eu, si copiii mei ca să asistăm şi să fim întrebați de niște… cum să-i numesc?”, a spus impresara pentru realitateasportiva.net.

Anamaria Prodan Reghecampf, reacție după ce circulă pe internet imagini cu ea dezbrăcată

De curând, au apărut pe internet imagini cu Anamaria Prodan goală, fotografii pe care aceasta le-a trimis soțului ei încă de când erau împreună. Aceasta susține că imaginile au fost luate și postat pe rețelele de socializare, iar cine a făcut acest lucru “va plăti cumplit, legal”.

Anamaria Prodan se află în centrul unei situații delicate, după ce au apărut în mediul online imagini cu ea, din intimitate, dezbrăcată. Impresara a declarat că pozele respective au fost trimise soțului ei. Imagini în GALERIA FOTO AICI.

Anamaria Prodan a scris pe InstaStory: "M-am născut să vedeți și voi ceva frumos. Pentru că toată viața mea am luat din orice lucru rău doar partea bună, aztăzi, am să fac la fel și vă promit că cine a îndrăznit să le publice, va avea ct de curând o poză cu cătușe la mâini! Asta pentru că nud știm că arată penibilși nu își permite!", a transmis impresara.

