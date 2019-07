Anamaria Prodan, declarații neașteptate despre divorț: ”Nu mai sunt cu Laurențiu Reghecampf, sunt cu...”

Necazurile se țin lanț de Anamaria Prodan după ce l-a pocnit pe Dan Alexa, iar acum aceasta și-a ieșit din minți și a făcut noi declarații.

Astfel, în cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a vorbit despre divorțul de Laurențiu Reghecampf, ea mărturisind că dacă s-ar fi întâmplat asta, presa ar fi aflat imediat.

Video: Anamaria Prodan l-a pocnit cu palma peste fata pe Alexa la finalul meciului Astra - Botosani 2-2

”Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca.

Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: «Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!». Asta sunt eu!', a declarat Anamaria Prodan, pentru GSP.

Anamaria Prodan este căsătorită cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, dar în ultima perioadă s-a tot speculat că ar avea o legătură foarte apropiată cu Dan Alexa, relaţie negată atât de impresară, cât şi de antrenorul Astra Giurgiu.