Anca Pandrea a ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă în aceste momente cu partenera de viață a regretatului actor Iurie Darie

În ciuda provocărilor de sănătate cu care s-a confruntat, Anca Pandrea a continuat să strălucească și să împărtășească bucuria artei cu publicul său. Iată ce s-a întâmplat cu ea și de ce a ajuns la spital.

Cu o carieră îndelungată și memorabilă, Anca Pandrea a reprezentat un pilon al scenei artistice din România. Cu pasiunea și talentul său inconfundabil, a adus personaje la viață și a captivat inimile spectatorilor.

Anca Pandrea, celebra actriță cunoscută pentru rolul din serialul "Numai iubirea" și în vârstă de 77 de ani, a avut parte de câteva probleme de sănătate care au necesitat o vizită la medic. Într-un interviu acordat Click!, actrița a dezvăluit motivul pentru care s-a prezentat la medicul de familie în ziua respectivă.

„Am fost la doctorița mea, la cabinet, să îmi iau o rețetă compensată și să mă consulte la plămâni. Am fost cu o prietenă, a fost cu mine. Îmi e tare dragă de ea. Eu zic că acum sunt și bine. M-am gândit să le dau un șut la probleme și să scap de ele. Ca tot omul avem și zile mai bune și zile mai proaste ce să facem?

Am ajuns să mă duc și la oftalmolog la Monica Pop, am sunat-o, am un glaucom la ochiul stâng, dar mi-a dat tratament în trecut și acum sunt mult mai bine, merg doar pentru verificare. Am făcut tot tratamentul pe care mi l-a dat doamna doctor și acum te văd imediat”, a declarat Anca Pandrea pentru Click!

De asemenea, actrița a dezvăluit că a efectuat și o vizită la oftalmologul Monica Pop, unde a fost diagnosticată cu glaucom la ochiul stâng în trecut. Cu toate acestea, datorită tratamentului primit anterior, starea sa s-a îmbunătățit semnificativ, iar acum merge pentru o verificare de rutină. Anca Pandrea a exprimat încrederea sa în tratamentul oferit de medicul oftalmolog.

„Mie dor foarte tare de Iura și de măicuța mea, Georgeta. Enorm, pot spune! Sâmbătă la Teatru Odeon o să fie un vernisaj cu caricaturile marilor actori celebri unde o să fiu și eu pentru că acolo o să fie și Iura”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

Pe lângă discuția despre problemele de sănătate, Anca Pandrea a evocat și amintirile legate de regretatul actor Iurie Darie, cu care a avut o relație timp de 25 de ani. Acesta a trecut în neființă acum zece ani, iar actrița a mărturisit că își amintește cu durere și afecțiune de el, precum și de mama sa, Georgeta. Ea a menționat că va participa la un vernisaj la Teatrul Odeon în memoria marilor actori celebri, unde va fi și Iurie, demonstrând astfel legătura profundă pe care o păstrează cu memoria acestuia.