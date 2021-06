Anca Țurcașiu, detalii noi despre divorțul de fostul soț: “Poate că am ieşit şifonată, dar sunt mai înţeleaptă”

Anca Țurcașiu a vorbit despre cum se simte acum, la un an de la divorțul prin care a trecut. Cântăreața recunoaște că a traversat o perioadă destul de complicată, care a făcut-o să nu mai fie deloc fericită și să nu se mai simtă apreciată.

Anca Țurcașiu, despre divorțul de fostul soț stomatolog

Zvonurile apărute la momentul respectiv aveau la bază ideea că, în centrul deciziei de a divorța ar fi existat o infidelitate din partea lui, lucru care a rănit-o pe Anca enorm. Din câte s-au aflat până la mmentul actual, ei nu au vorbit prea mult despre acest aspect și nu au confirmat nimic.

Însă ceea ce a dezvăluit aceasta ar putea explica ceea ce s-a întâmplat în interiorul căsniciei lor de 22 de ani, în care s-a născut un fiu, acum în vârstă de 21 de ani. Potrivit declarației apărută în click.ro, ea ar fi explicat că nu se mai simțea deloc bine în cadrul acelei căsnicii și a simțit că trebuia să facă o schimbare. Poate că acestea au fost motivele rupturii dintre cei doi.

“Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a mărturisit artista.

Totodată, Anca Țurcașiu a explicat că ea avea o viziune diferite asupra a ceea ce înțelegea ea prin iubire și partener de viață. Vedeta a mărturisit că își dorea să fie mângâiată pe cap, la fel cum o făcea bunicul ei, semn că așa înțelegea ea afecțiunea.

Anca Țurcașiu, despre cum își dorea să fie protejată de bărbații din viața ei

Anca Țurcașiu recunoaște că a fost întotdeauna în căutarea unei afecțuni asemănătoare celei pe care o primea de la bunicul ei, care o mângâia pe cap.

Cântăreața și actrița spune că simțea nevoia de a le spune bărbaților care i-au fost aproape să o protejeze și să-i arate afecțiune, așa cum îi oferea bunicul acesteia. “Am simţit în toate relaţiile pe care le-am avut nevoia de a le spune să mă mângâie pe cap, aşa cum făcea bunicul meu”, a mai dezvăluit artista.

Anca Țurcașiu, viață trăită fără a consuma carne

Anca Țurcașiu este o vegetariană convinsă și recunoaște că atunci când era doar un copil, părinții o obligau să consume carne, dar după ce s-a mutat la casa ei, aceasta a renunțat defenitiv la consumarea lor.

”M-am născut fără să fiu carnivoră. Ai mei m-au forţat să mănânc carne. Când am plecat de-acasă, la 20 de ani, am devenit vegetariană. Nu mănânc carne, lactate, ouă. Mănânc foarte picant, nu mă aşez la masă fără să am ceva iute”, a mai spus cântăreaţa.

Ea s-a confruntat în acest timp şi cu o problemă gravă de sănătate, fiind sfătuită de medici să renunţe şi la lactate. ”Am avut o inflamaţie articulară. Mi-am revenit eliminând lactatele”, mai spune Anca Țurcașiu, în cadrul aceluiași interviu.

Ce mesaj transmitea Anca Țurcașiu la momentul divorțului

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani!

Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!

Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!", a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare.