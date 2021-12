Anda Adam, vacanță cu peripeții. După scandalul de la Poiana Brașov, vedeta a rămas blocată pe munte. Ce s-a întâmplat

Anda Adam a fost activă pe rețelel sociale în vacanța petrecută la munte, ținându-și fanii la curent cu privire la activităție sale. Anda Adam s-a filmat la derdeluș împreună cu fiica sa, iar apoi și-a anunțat fanii că a rămas blocată pe munte.

Anda Adam s-a filmat povestindu-le fanilor despre peripeția prin care a trecut. Vedeta a fost blocată pe munte și a avut ceva de așteptat până când a sosit un utilaj salvator.

Anda Adam a fost blocată pe munte. Ce le-a povstit fanilor

Totuși, Anda Adam nu a părut speriată. Aceasta le-a spus că a meritat derdelușul.

”Noi am rămas aici blocați sus, așteptăm să vină să ce cobore un utilaj, dar e în urcare. Sperăm că ajunge la noi că dacă nu am rămas amanet, dar a meritat derdelușul”, a spus Anda Adam pe Instagram.

Spre seară, Anda Adam a filmat utilajul venit să o ia de pe munte:

„Vine un ratrack să ne ia. E prima oară când o să merg cu chestia asta. Mi se pare genial”, a spus Anda Adam.

Anda Adam a fost implicată într-un scandal, la un hotel din Poiana Brașov

Se pare că în vacanța de la munte Anda Adam are parte de tot felul de peripeții. Recent, vedeta a avut parte de un scandal cu o altă mămică, situație care s-a lăsat cu implicarea poliției.

Artista a intrat într-un conflict cu o altă turistă, iar situația a luat amploare. Cele două mame au ajuns, iar Anda Adam a fost zgâriată potrivit spynews.ro.

După încăierare s-a deschis un dosar penal. ”La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate”, potrivit IPJ Brașov.

”În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "lovirea sau alte violențe", instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, se mai arată în comunicatul IPJ Brașov.

Potrivit sursei citată mai sus, Anda Adam a fost zgâriată pe față de câtre turistă, iar acest lucru i-a făcut pe polițiști să deschidă un dosar penal.

