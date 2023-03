Andia, ipostaza senzuală de pe internet. Cum arată cântăreața, care a fascinat lumea cu vocea ei, când renunță la haine

Andia a dat lovitura în muzica în urmă cu ceva timp, alături de Spike și Dj Project, însă din acel moment cariera acesteia pare să fie în plină ascensiune. Cântăreața s-a pozat într-o ipostază de zile mari, într-o ținută care i-a lăsat la vedere silueta și abdomenul.

Andia, imaginea din vacanță în care a purtat o ținută sumară. Cum arată aceasta când renunță la haine

Andia și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție de zile mari pe rețelele de socializare. A purtat un sutien care i-a lăsat la vedere abdomenul suplu pe care îl deține. Aceasta se mândrește cu un corp foarte bine echilibrat și o talie de viespe cu care se mândrește cu fiecare ocazie pe care o prinde.

Cântăreața Andia a cunoscut succesul în urmă cu doar câțiva ani, alături de Spike și Dj Project, iar piesa care a dus-o în atenția publicului s-a numit „Retrograd”.

Iată cum s-a pozat în vacanță, într-o ținută senzuală:

„Superbă”, „Cât de frumoasă ești”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care fanii solistei i le-au lăsat pe Instagram.

Cine este Andia și cum a devenit celebră. A dat lovitura cu piesa „Sfârșitul lumii”

Andia a urcat pentru prima dată pe o scenă la vârsta de 11 ani, în cadrul unui festival local.

Andia a devenit cunoscută după ce a ajuns să facă parte din trupa DJ Project, în 2019, pe când avea doar 22 ani. Ea a înregistrat prima piesă, Retrograd, cu băieții din trupa DJ Project fără să știe că noul ei proiect avea să o ajute să devină faimoasă.

Andia are 25 de ani, s-a născut în Roman, județul Neamț. Ea a absolvit Facultatea de Economie și e student la master la aceeași facultate. De aproximativ un an, frumoasa artistă cântă singură și a reușit să lanseze hit după hit. Piesa ei intitulată Anotimpuri se pare că a avut cel mai mare success.

Cântăreața a acordat un interviu exclusiv pentru CaTine.ro, în care și-a deschis sufletul vorbind despre viața sa persoanlă, dar și profesională. Andia a împărătșit publicului procesul său în lumea artistică

"Am știut că vreau să fac muzică de mică. Eram topită după piese, după dans, analizam foarte mult tot felul de grupuri muzicale și îmi imaginam că într-o zi am să fiu și eu artist, am să cânt, să dansez. Eram în filmul acesta de mică, acolo la mine în cameră, cu deodorantul pe post de microfon. Am făcut studiile economice și la îndrumarea părinților mei, în caz că nu ar merge treaba cu muzica, să am și un back–up plan", spune Andia pentru CaTine.ro.

Întrebată de reporter ce a descoperit despre sine când a devenit cunoscută, Andia a mărturisit: "Că sunt capabilă de foarte multe lucruri. Am învățat să am mai multă încredere în ceea ce fac pentru că la început nu eram așa de încrezătoare în valoarea mea ca artist. Acum am mai multă încredere în ceea ce pot să fac și în ceea ce pot să transmit ca artist". Citește întregul interviu pe CaTine.ro.

