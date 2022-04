Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital. Ce i s-a întâmplat și care e starea ei de sănătate acum

Andreea Bălan a avut nevoie de intervenția medicilor de urgență, după ce ieri a suferit un accident atunci când se dădea cu rolele împreună cu cele două fiice ale sale, Clara și Ella.

Deși artista, care dansează excepțional și e învățată cu anumite căzături la antrenamente, s-a descurcat de minune pe gheață la Dancing on Ice atunci când a apărut ca invitat special, se pare că atunci când s-a încălțat cu rolele lucrurilor s-au schimbat complet.

Andreea Bălan, accidentul neașteptat pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor

Andreea Bălan e obișnuită să danseze foarte mult și să facă antrenamente pentru a se menține în formă, dar și pentru a învăța noi dansuri. Pentru că s-a bazat pe abilitățile ei de patinatoare, ea a crezut că pe role va fi ca pe gheață.

Din nefericire, a suferit un accident cumplit în urma căruia s-a lovit cu fața de bordură și a avut nevoie de o intervenție. Medicii i-au cusut buza în partea de sus, după ce Andreea a suferit o rană destul de adâncă, fiind plină de sânge.

Chiar dacă evenimentul nu a fost deloc unul fericit, artista a dorit să importalizeze momentul și a postat mai întâi pozele cu fetele ei, când erau toate 3 pe role, înainte de accident, și apoi fotografia cu ea în care are sânge pe față. La descrierea postării, Andreea a adăugat:

“Ieri a fost o zi memorabila care va ramane intiparita un pic pe fata mea (la propriu) 😵‍💫

La 3 minute dupa ce am facut aceasta poza vesela, am pupat bordura (la propriu) 🤯

Ca de, am crezut ca pe role e la fel ca pe gheata, dar am aflat ca e mai greu si cazaturile sunt si mai urate (ramai lipit de asfalt, nu aluneci😆)

Am avut nevoie de cusaturi in urgenta, iar doctorul @doctorzamfirescu mi-a cusut buza de sus 🥴 si ii multumesc muuult pentru promptitudine. @clinica.zetta

Oftica mare e, ca am cazut asa simplu in fata casei dupa 3 luni in care am facut acrobatii si nebunii pe gheata la @dancingoniceromania 😂

In concluzie, cateodata nu sunt chiar wonderwoman, mai si cad (la propriu si la figurat), dar ma ridic si merg la doctor, sau imi sun grupul de suport (psihic) 😄 si imi revin instant, imi iau pelerina si zbor iar🦸‍♀️

Noroc ca am filmari la @tecunoscdeundeva.oficial saptamana viitoare si pana atunci imi trece 📺🙏🤗 V-am povestit patania ca mi se pare funny🤪

Stay safe & take care when skateing ⛸🛼 Love you all ❤️

PS. Ella si Clara merg mai bine ca mine pe role, ele nu cad ca mine 😂✨🤩”

Acum Andreea se recuperează și va avea o mică cicatrice deasupra buzei pe care, în timp, o va putea acoperi foarte ușor cu machiaj.

