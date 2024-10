Andreea Marin a purtat un decolteu amețitor la o gală din Chinișiu: „Atât de feminină, atât de frumoasă!”

Andreea Marin a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la evenimentul caritabil la care a luat parte. Fosta prezentatoare a întors toate privirile cu apariția sa impecabilă. Iată mai jos!

Andreea Marin și-a luat din nou urmăritorii prin surprindere cu look-ul pe care l-a avut la ultimul eveniment caritabil la care a luat parte. Vedeta a prezentat gala „Frumusețe fără limite”, în Chișinău, eveniment despre care a vorbit extrem de frumos.

Andreea Marin, decolteu amețitor la o gală caritabilă

Andreea Marin a apărut pe scenă într-o rochie neagră superbă, care i-a pus silueta în valoare. Cu un decolteu abisal, umeri supradimensionați și mulată în talie, rochia i-a atras multe complimente din partea fanilor: „O doamnă de o frumusețe rară!”/„Ești Miss România!”/„Ești superbă!”, au fost câteva dintre comentarii.

În dreptul imaginilor postate pe contul personal de Instagram, Andreea Marin a transmis și un mesaj.

„Una dintre cele mai reușite și emoționante gale din an, <<Frumusețe fără limite>>, este chiar așa cum îi spune numele: superbă, impresionantă, cu câte o lecție de viață la fiecare poveste ce ni se așterne în față pe scenă, aducând în lumina reflectoarelor istoriile unor oameni valoroși pe care dizabilitățile i-au făcut mai puternici. Eleganța, sensibilitatea acestei seri care a devenit tradiție pentru mine mă duce în Moldova mea dragă de dincolo de Prut, acolo unde găsesc mereu suflete plămădite cu bunătate, talent și spirit constructiv”, a scris aceasta în mediul online.

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea din liceu

Andreea a slăbit 20 de kilograme în anul 2023, ajungând acum la greutatea pe care o avea în liceu. Dorința de a da jos atât de multe kilograme nu a venit pentru că și-a dorit să își contureze silueta, ci pentru că medicul cardiolog i-a spus că trebuie să slăbească.

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare. Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors, pentru că am observat că nu respir bine”, a dezvăluit Andreea Marin, citată de digifm.ro.

Andreea Marin a detaliat și simptomele cu care se confrunta.

„Nu în timpul zilei când sunt în vervă, când sunt agitată, ci seara, la sfârșitul zilei. Seara, când voiam să mă pun să adorm. Era o senzație foarte neplăcută, care mă dusese la anxietate, la atacuri de panică. Ca să vă închipuiți, vă spun că era o senzație ca aceea de înec, când simți că nu mai ai aer fiind sub apă (...) M-am gândit la probleme de inimă, pentru că în familie am un astfel de istoric, tatăl meu a murit de infarct și am ajuns la un cardiolog foarte bun care mi-a spus: <<Știți, noi ne-am întâlnit acum 20 de ani>> Și, acum 20 de ani, zice el, în timp ce mă duce pe un hol și mă suie pe un cântar din ăla cu greutăți, ca pe timpuri, îmi spune: <<Acum 20 de ani aveați 20 de kilograme în minus>> M-am urcat pe cântar, am făcut un calcul și mi-am dat seama că avea dreptate. În 20 de ani luasem 19 kilograme. Fiind înaltă, nu-ți dai seama, nu ți se pare o dramă. Crede-mă că mi-a picat fața, nu mi-am dat seama că poate fi o diferență atât de mare. Medicul mi-a spus: <<sport, dietă și sex>> (...) Mi-a spus că nu am nimic la inimă, am făcut niște teste și m-a făcut să înțeleg că corpul meu are o toleranță. M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu”, a mai spus fosta prezentatoare TV, potrivit sursei citate mai sus.