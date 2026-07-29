Andreea Marin avertizează că imaginea sa este folosită fără acord într-o escrocherie online care promovează investiții false în criptomonede. Vedeta îi îndeamnă pe români să fie atenți și să nu ofere date personale sau bancare.

Andreea Marin trage un semnal de alarmă. Escrocii îi folosesc imaginea pentru a-i păcăli pe români | Hepta

Andreea Marin atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă din mediul online, după ce imaginea sa a fost folosită fără acord pentru promovarea unei presupuse platforme de investiții în criptomonede. Vedeta spune că nu are nicio legătură cu respectivele materiale și îi îndeamnă pe români să fie extrem de atenți la astfel de înșelătorii, care devin din ce în ce mai sofisticate.

Andreea Marin trage un semnal de alarmă

În ultimii ani, fraudele din mediul online s-au înmulțit considerabil, iar infractorii folosesc tot mai des imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. De această dată, victimele au fost atrase prin materiale distribuite pe rețelele de socializare și pe diferite site-uri, în care se sugera, în mod fals, că Andreea Marin recomandă o platformă de investiții în criptomonede, promițând câștiguri rapide și profituri consistente într-un timp foarte scurt.

În realitate, imaginile și declarațiile atribuite vedetei au fost fabricate și făceau parte dintr-o schemă de fraudă menită să convingă utilizatorii să își introducă datele personale sau bancare ori să transfere bani către persoane necunoscute.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Fără filtre, fără machiaj, fără rețineri. Andreea Marin, așa cum puțini au văzut-o la 51 de ani

Andreea Marin a reacționat public și a explicat că a fost informată de colegi din presă că imaginea sa este folosită din nou în astfel de materiale înșelătoare.

Escrocii îi folosesc imaginea pentru a-i păcăli pe români

„Atenție! Eu pot foarte ușor vedea cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur, nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști că sunt, din nou, folosită fără voia mea, ca imagine în știri false, de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dumneavoastră și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de «investiții» în criptomonede. Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare și, mai ales, nu oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! E important să fiți informați. Cum altfel ne putem feri de falsuri și dezinformare?”, a transmis Andreea Marin, potrivit Cancan.

Potrivit vedetei, materialele au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, tehnologie care permite modificarea imaginilor și videoclipurilor astfel încât acestea să pară autentice. Tocmai de aceea, astfel de conținuturi pot induce ușor în eroare persoanele care nu verifică sursa informațiilor.

Citește și: Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că infractorii folosesc frecvent imaginea vedetelor, a jurnaliștilor sau a altor persoane publice pentru a crea reclame false la investiții, suplimente sau alte produse. De cele mai multe ori, scopul este obținerea datelor bancare ale utilizatorilor sau determinarea acestora să investească sume de bani în platforme inexistente.

Andreea Marin îi sfătuiește pe români să verifice întotdeauna informațiile din surse oficiale și să nu ofere niciodată date personale, parole sau informații bancare în urma unor reclame care promit câștiguri spectaculoase într-un timp foarte scurt. Vedeta subliniază că astfel de promisiuni sunt, de cele mai multe ori, semne clare ale unei tentative de fraudă.