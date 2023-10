Andreea Marin, luată prin surprindere de un medic. Ceea ce i-a spus el prezentatoarei tv a făcut-o să se stânjenească imediat

Andreea Marin a dezvăluit faptul că a avut parte de o experiență stânjenitoare atunci când a mers la medic pentru că simțea că nu poate respira bine, iar ceea ce i-a spus doctorul a uimit-o.

Andreea Marin a povestit despre un moment unic din viața ei, atunci când a mers la medic și doctorul i-a spus câteva lucruri la care ea nu s-ar fi așteptat deloc. Aceasta a mărturisit că la auzul cuvintelor medicului i-a venit să „intre în pământ de rușine”.

Andreea Marin, despre momentul în care a ajuns la medic și acesta i-a spus câteva lucruri care au stânjenit-o

Andreea Marin a mers acum ceva vreme la medic din cauza faptului că simțea că nu putea respira prea bine și avea dificultăți în acest sens. Iată ce i s-a întâmplat atunci când a mers în cabinetul unui medic care a mers la ea în emisiune:

„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul 'Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la 'Surprize, Surprize', am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus'.

Mi-a venit să intru în pământ! Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge. Așadar, aveam aproape 20 de kilograme în plus și două numere și jumătate în plus la haine, față de azi. Rochia asta nu o puteam îmbrăca. Doctorul mi-a spus 'Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele 5 kilograme date jos, vă rog să mă căutați. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune”, a spus Andreea Marin, potrivit viva.ro.

Ce a spus Andreea Marin despre faptul că a slăbit:

„Am slăbit, da, dar nu doar asta contează, degeaba te vezi tu bine în oglindă, va fi doar pentru un timp. Da, am slăbit aproape 15 kilograme vara asta, vară care a fost și cu vacanțe, și firește, îți e poftă de una, de alta.

Cu alte cuvinte, dacă există echilibru și dacă există o metodă bună de a te întreține, pentru că imediat ce m-am întors din vacanță am revenit la cabinet la Carmen, terapeutul meu, acolo unde merg de două ori pe săptămână și unde procedurile corporale ajută. Degeaba pierzi kilograme dacă nu ajuți corpul să fie în armonie, kilogramele care rămân se distribuie pe corpul tău. Pentru echilibru și armonie e nevoie și de procedurile corporale”, a precizat vedeta.