Antonia, imaginile din intimitatea locuinței în care a apărut doar în costum de baie. Cât de bine arată vedeta

Antonia a publicat o serie de fotografii din intimitatea locuinței, într-un costum de baie care i-a pus în evidență formele perfecte pe care le deține artista.

Antonia, imagini de senzație în costum de baie. Cât de bine arată cântăreața

Antonia a renunțat la inhibiții și s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze pe rețelele de socializare. Cântăreața arată de vis, chiar dacă a adus pe lume trei copii. Silueta ei este una de invidiat, iar ea are foarte mare grijă ca imaginea să-i rămână intactă. Vedeta este foarte apreciată de publicul din România, iar pe Instagram și-a adunat o comunitate imensă de oameni, contul ei fiind urmărit de peste 2.7 milioane de persoane.

Citește și: Antonia, motivul pentru care nu a vrut să posteze imagini de la petrecera de ziua fiicei sale. Vedeta a explicat totul

De curând, ea a împărtășit cu fanii o serie de fotografii în care le-a arătat fanilor cât de bine arată vedeta într-un costum de baie care-i pune silueta în evidență, dar și bustul generos pe care îl deține. Artista a primit multe mesaje de apreciere din partea fanilor care-i urmăresc cu drag activitatea de pe rețelele de socializare.

„These pictures are so homemade…I officially suck at taking pictures of myself! Oh well!.(n.r. Aceste fotografii sunt făcute acasă. Oficial, nu sunt bună la a-mi face singură fotografii. Așa cică!!”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Citește și: Mama Antoniei, surprinsă în compania unui bărbat misterios. Cum s-a pozat Denise Iacobescu în costum de baie

Imaginile au fost recompensate cu peste 65 de mii de aprecieri, dar și cu foarte multe mesaje. Astfel că, fanii au ținut să-i transmită câteva gânduri. „Ești perfectă”, „Cât de bine arîți, nu-mi vine să cred”, „Antonia, ești preferata mea”, au fost doar câteva dintre mesajele epe care ea le-a primit de la fani în mediul online.

Cântăreața este foarte apreciată de fani pentru hit-urile pe care le-a lansat de-a lungul timpului. Melodiile precum „Matame”, „Iubirea mea”, „Jameia” și „Hotel Lounge” au intrat în topurile muzicale înca de la primele ore ale lansării.

Antonia a fost cerută de soție de Alex Velea

În prezent, Antonia trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de Alex Velea, bărbatul cu care are doi băieți. Mai mult decât atât, artista a dat vestea că iubitul ei a cerut-o în căsătorie prietenilor săi prin intermediul unei imagini cu inelul de logodnă.

„A fost odată ca niciodată o fetiță mică care visa la un castel mic și alb, un prinț, râsete de copii care umpleau castelul și un unicorn în grădină. (bine, unicornul nu a devenit realitate) dar restul, da. Și au răit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșitul poveștii. Te ador, Alex Velea”, a fost mesajul pe care l-a folosit Antonia la descrierea imaginii cu inelul de logodnă, vizibil fericită și îndrăgosită.