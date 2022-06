Armin Nicoară, modalitatea excepțională prin care a cerut-o de soție pe Claudia Puican. Cântăreața nu s-a așteptat deloc

Armin Nicoară este foarte iubit de fanii săi din România. Acesta a reușit să creeze un imperiu muzical și succesul îi este pe măsură. El și Claudia Puican sunt foarte căutați pentru evenimentele private, iar pe lângă faptul că sunt colegi de scenă, aceștia formează și un cuplu celebru în showbiz-ul românesc.

Cum a cerut-o de soție Armin Nicoară pe Claudia Puican. Surpriza neașteptată

Armin Nicoară a povestit la tv cum a cerut-o de soție pe Claudia Puican. Acesta i-a mai cumpărat un inel cu care a cerut-o și speră ca ea să nu-l mai piardă și pe acesta. Iată ce a declarat el la tv espre frumosul eveniment.

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau. (...) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor (...) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică. Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat, a crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat.”, a mărturisit Armin Nicoară, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat că nu pot avea copii

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat de curând că nu pot face copii, iar vizita la un medic specialist le-a mai adus puțină speranță. În cadrul întâlnirii lor cu doctorul, Claudia Puican nu și-a putut stăpâni emoțiile și suferința și a izbucnit în lacrimi.

Armin Nicoară și Claudia Puican poartă în inimile lor o suferință de nedescris de când au aflat că nu pot avea copii atât de ușor. Cei doi se străduiesc de mai multă vreme, însă analizeze pe care le-au făcut au clarificat motivul pentru care aceștia nu au reușit până la momentul de față să realizeze acest lucru.

Iată că problema ar fi la Armin Nicoară, care ar produce spermatozoizi imobili, lucru care nu poate duce la sarcină pentru iubita lui, Claudia Puican. În cabinetul medicului, artista a izbuncit în lacrimi, din cauza emoțiilor și a suferinței pe care o poartă în inima ei. Cei doi își doresc ca din rodul iubirii lor să iasă un copil și vor face tot de le stă în putință pentru a reuși acest lucru.

Medicul le-a oferit două soluții care i-ar putea ajuta în acest traseu. „Am făcut câteva analize la Timișoară și am zis să vă arăt. Ne dorim din tot sufletul să avem un copil. La Armin este o mica problema, el având diabet de la vârsta de 15 ani, ma gândesc ca de aici este problema”, spune Claudia, întinzându-i medicului telefonul mobil pe care aceasta avea fișa de analize.

„La mine este o mică problemă pentru că nu țin un regim alimentar prea ok. Noi ne ocupăm cu muzica amândoi și avem un stil de viață mai agitat”, spune și Armin Nicoară.

„Îmi este frică un pic, având un program atât de dezordonat și nu avem alimnetația bună, nu vrem să afecteze bebelușul”, spune și Armin Nicoară.

„Vi s-au umplut ochișorii de lacrimi. Sunteți un cuplu tânăr și aveți șanse. În cel mai rău caz, puteți obține prin vitro, medicina a evoluat. Pot rezolva multe”, în încurajează medicul, atunci când vede că Claudiei Puican i s-au umezit ochii de lacrimi.

