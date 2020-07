Veste bombă în lumea muzicii! Fiica lui Florin Salam și Jador, duet de zile mari? Ce a spus Betty despre posibila colaborare

Ce replică i-a dat Jador lui Florin Salam

După ce Salam a făcut live-ul în care condamnă versurile cântate de Jador, manelistul a luat și el atitudine și a făcut o serie de afirmații care îl ”atingeau” pe ”Regele manelelor”.

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube. Iar cu replica asta, manelistul a sperat că a închis discuțiile pe care le-a avut, de la distanță, cu Florin Salam.