Bia Khalifa și Fulgy s-au despărțit. Ce au ținut amândoi să precizeze cu privire la separarea dintre ei

Bia Khalifa a dezvăluit că ea și Fulgy au decis că nu mai funcționează ca un cuplu. Și-au anunțat amândoi prietenii virtuali cu privire la decizia pe care au luat-o.

Bia Khalifa și Fulgy s-au despărțit. Cei doi au făcut dezvăluiri în mediul online cu privire la relația încheiată

Prima care a anunțat separarea dintre ei a fost Bia Khalifa care a ținut să precizeze că este o femeie singură în prezent și l-a amenințat subtil pe Fulgy că dacă nu va fi „băiat cuminte”, le va spune tuturor ceea ce a făcut și ce a dus la despărțire.

„Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine mă întreabă, eu l-am lăsat! Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat totul, pentru că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez. Însă, în caz de ceva răspund pentru a corecta ceva anume în ceea ce privesc discuțiile legate de mine. TikTok-ul și Instagramul este plin doar cu poze cu mine și nu le șterge ci le arhivează să nu piardă like-urile…atât am avut de spus, nu are decât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a prcizat Bia Khalifa, potrivit click.ro.

Iată ce a dezvăluit și Fulgy pe contul său de socializare:

„Ca să vă țin la curent cu realitatea, nu cu imaginea pe care v-o prezint eu, pe aplicațiile mele de socializare. Fosta mea relație de prietenie, s-a încheiat! SINGLE!”, a scris el.

Fulgy i-a luat iubitei sale Bia Khalifa o brățară de aur și un buchet uriaș de trandafiri

Pe lângă florile transportate în roabă aurie și brățara de aur, tânăra a mai avut parte de o surpriză uriașă. Sora ei, dar și iubitul său Fulgy și-au tatuat numele ei. Bia Khalifa a publicat un videoclip pe TikTok cu brațul surorii ei proaspăt tatuat cu numele său.

Întrebată de către reporter de ce a ales să-și petreacă ziua de naștere în studio, ea a răspuns: “Pentru că în ultima vreme îmi petrec mai mult timp în studiouri. Vreau să mă ocup de muzică mai mult”, a spus ea pentru Antena Stars.

Îmbrăcată într-o rochie simplă, dar sofisticată, Bia Khalifa a ales să-și prezint outfitul vorbind puțin mai mult despre încălțările scumpe pe care a ales să le poarte: “Nu știu că nu m-am uitat la bani. Oricum cred că până în 1.000 euro nu e ceva scump (n.r au costat pantofii). Da, sunt drăguți, sunt de barbie, unghiile mele roz, astăzi sunt păpușa”.

Legat de faptul că este o persoană controversată în mediul online, ea a explicat: Am și eu imaginea mea, am și eu strategiile mele de marketing. Mai glumesc cu lumea pe la televizor. Lumea mai crede, mai pune botul, mai devine o chestie virală. Oamenii care mi-au dat hate m-au crescut și oamenii care mi-au dat acum hate, au început să mă iubească.

Unele vise se împlinesc altele se spulberă rapid, însă Bia Khalifa spune că a intuit secretul succesului: “Nu vorbesc despre câți bani fac, ce fac, sunt anumite reguli pe care eu le respect, îmi respect spațiul privat”.

