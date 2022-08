Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro într-o sacoșă uitată. Cum și-a dat seama că îl știa pe proprietar

O vizită obișnuită într-un centru comercial din București s-a transformat pentru Bianca Drăgușanu într-o adevărată „vânătoare de comori”. Singura diferență a fost însă că vedeta TV nu a fost nevoită să ridice nici măcar un deget pentru a găsi o sumă impresionantă de bani. Iată ce a făcut cu ei!

Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 într-o sacoșă. Ce a făcut cu banii

Bianca Drăgușanu le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online că ea și o prietenă au găsit într-o sacoșă uitată de un proprietar ghinionist suma de 21.000 de euro. Surprinderea ei a fost atât de mare încât imediat a decis să se filmeze și să povestească cele întâmplate. Aceasta se afla împreună cu mai mulți prieteni, care se pare că i-au adus noroc.

Deși pentru unii tentația de a păstra suma de bani ar fi una mare, se pare că fosta prezentatoare a ales să ia decizia corectă de a respecta legea și să anunțe găsirea sacoșei cu pricina. Bianca a sunat la poliție și a reușit să găsească rapid și posesorul banilor, deoarece persoana își uitase și actele în geanta respectivă.

„Mă aflu în mall. Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21.000 de euro și cu un pașaport în ea. Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția.

Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii. Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?!”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Spynews.

Coincidență? Bianca Drăgușanu îl cunoștea pe proprietarul banilor

Mai mult decât atât, ca un făcut, Bianca Drăgușanu l-a și recunoscut pe posesorul banilor din poza de pașaport. Se pare că cei doi s-au întâlnit în urmă cu ceva vreme la un eveniment monden și au vorbit preț de câteva momente, făcând schimb și de numerele de telefon.

„Cunoșteam cetățeanul din pașaport, ca să vedeți că de fapt nimic nu e întâmplător. Acum 3 luni după o petrecere, am luat cina la un restaurant din Capitală și acest domn a venit la mine însoțit de fiica lui. Ea era una dintre fanele mele și îmi adora rochiile și și-a dorit foarte tare să îi fac și ei niște rochii pentru următoarele evenimente. Am făcut schimb de numerele de telefon”, a mai povestit Bianca Drăgușanu, în mediul online.

Bianca Drăgușanu se ocupă de ceva ani de o afacere cu rochii de mireasă, dar are și creații destinate altor evenimente. Din câte se pare, business-ul său este unul de succes, aceasta câștigând sume considerabile din vânzarea creațiilor.

