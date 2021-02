Bianca Drăgușanu, despre statutul de femeie singură. Ce a declarat vedeta din România după ce s-a zvonit că urmează o căsătorie

Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea și a postat în mediul online o serie de fotografii din ultimii ani când a fost victima violenței unei persoane împotriva căreia a depus și plângere penală. Blonda a recurs la acest gest după ce au circulat mai multe imagini pe internet cu ea, când are chipul tumefiat.

De curând, au apărut în mediul online o serie de fotografii cu Bianca Drăgușanu cu fața plină de vânătăi, cu ochii tumefiați și vizibil plini de răni. Despre acele imagini din intimitatea Biancăi s-a speculat că ar fi făcute după ce a fost agresată.

Vedeta din România a recunoscut că a fost victima agresiunii în trecut, dar a precizat că acele fotografii sunt făcute în perioada în care a recurs la o operație de blefaroplastie, o intervenție la nivelul pleoapelor, prin care se corectează surplusul de piele, acel exces care apare în procesul de îmbatranire sau datorita conformației feței.

”Poza care e în presă cu plasturii la ochi e în urma unei operații, pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus și o plângere penală”, a spus Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

