Bianca Drăgușanu, la braț cu un alt bărbat. Cine este prezența masculină alături de care a luat masa, după zvonul despărțirii

Cine este bărbatul misterios în compania căruia Bianca Drgușanu și-a petrecut seara

Vedeta din showbiz a fost suprinsă de reporterii de la Xtra Night Show, de la Antena Stras, chiar în momentul când părăsea restaurantul, alături de alt bărbat. Întrebările au curs pentru Bianca Drăgușanu, mai ales după ce fostul său soț a afirmat că ceea ce a încercat Bianca să facă, după ce a arătat poze când a fost victima violenței domestice, este să atragă atenția.

Nu doar acesta a fost subiectul, ci și zvonurile despărțirii de Gabi Bădălău, bărbatul în brațele căruia își găsise fericirea nu de mult timp, iar acum ea se află în compania altei prezențe masculine: "Ce despărțire frate? Am zis eu vreodată că am fost într-o relație? Am fost prieteni și suntem prieteni. Păi dacă suntem prieteni eu nu am nimic de obiectat. Prietenii ies cu prieteni. Eu, acum, am ieșit cu avocatul meu, care este și prietenul meu!", a spus vedeta pentru sursa citată.

Blonda a lămurit situația! Bărbatul alături de care a ieșit joi seara la restaurant este avocatul său, alături de care a legat și o relație de prietenie.