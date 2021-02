Surse: Bianca Drăgușanu se va căsători a treia oară. Vedeta a fost cerută în căsătorie de Gabi Bădălău

Claudia speră ca pe viitor cei doi să ajungă să fie prieteni pentru copii lor și este discpusă să lase în spate rănile trecutului: „L-am sărbătorit pe Nicolas. Nu este ușor ceea ce se întâmplă, dar lăsăm instanța să hotărască și mergem înainte. Pentru că trebuie să divorțăm. Suntem părinți pentru ei! Gabi a fost tot timpul la aniversările copiilor”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Mai mult, Claudia Pătrășcanu suține că nu este deranjată de aventurile amoroase ale lui Gabi Bădălău, soțul ei. De asemenea, aceasta a precizat că Bianca Drăgușanu i-a transmis un mesaj în care i-a spus că este o femeie educată.

„Bianca a spus despre mine că am o educație frumoasă! Am depășit de mult acest moment, încă din timpul căsătoriei. Pentru că de asta am și vrut divorțul, ca el să își vadă de viața lui și să fie fericit cu cine își dorește. Nu mă afectează, fiecare avem o viață și trebuie sa o respectăm. Eu i-am respectat viața încă soțului meu. El nu a făcut același lucru pentru că dacă îmi respecta dorințele nu am fi ajuns aici. Am făcut o greșeală, mi-o asum, dar am mers înainte pentru copiii noștri, pentru că mi-am dorit o căsnicie, o familie.", a mai spus Claudia Pătrășcanu pentru Antena Stars.

Cei doi s-au reîntâlnit la ziua fiului lor și s-au pozat împreună. Imaginile au fost încărcate de către Claudia pe pagina sa de Instagram.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că micuța sa, Sofia, își dorește o surioară, o idee căreia nu i-ar spune nu. Blondina a mărturisit că ar vrea să mai aibă un copil, însă trebuie să găsească și partenerul ideal pentru a deveni mamă a doua oară, a declarat vedeta într-un interviu.

„Sincer, da, mai vreau un copil, chiar dacă mi s-a părut foarte dificilă perioada în care am fost însărcinată și nu am fost genul ăla de gravidă care să mă expun cu burta la vedere, cred că mi-ar plăcea să mai am încă un copil.”, a spus Bianca Drăgușanu, acumc eva timp în urmă la Antena Stars.