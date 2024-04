Bibi a reușit să surprindă pe toată lumea cu o apariție de senzație pe rețelele de socializare, cu un decolteu abisal. Cât de sexy a apărut aceasta!

Imaginea a surprins-o pe Bibi într-o rochie neagră elegantă, cu un decolteu adânc, care a evidențiat frumusețea naturală a bustului său generos. Cu o privire încrezătoare și un zâmbet fermecător, Bibi a demonstrat că nu doar vocea sa este atrăgătoare, ci și înfățișarea sa este demnă de admirație.

Bibi, decolteu amețitor pe Instagram! Cum a avut curajul să se pozeze tânăra și ce au spus fanii ei când au văzut imaginea!

Multe persoane și-au exprimat opinia cu privire la această fotografie îndrăzneață. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, felicitând-o pe Bibi pentru curajul de a se prezenta într-o astfel de manieră și apreciindu-i farmecul și frumusețea.

Unii au descris imaginea drept „șocant de sexy”, iar alții au lăudat felul în care Bibi își asumă încrederea în sine și modul în care se simte confortabilă în propria piele. Comentariile pozitive au curs ca într-o avalanșă, cu admiratori care au subliniat cât de bine arată și cât de bine se simte Bibi în pielea ei.

Totuși, o mică minoritate a avut și câteva critici, remarcând că imaginea poate fi considerată prea provocatoare pentru unele audiențe mai conservatoare. Cu toate acestea, majoritatea fanilor au respins aceste opinii și au subliniat dreptul lui Bibi de a-și alege propriul stil și de a se prezenta într-un mod care îi face să se simtă bine.

Iată cât de bine a arătat Bibi pe Instagram:

Bibi, accident pe scena din Galați. Cum se simte în prezent și ce a declarat aceasta

Bibi a explicat pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat pe scena de la Galați și și-a anunțat fanii că este bine și că nu s-a întâmplat ceva atât de grav, chiar dacă a avut nevoie de ajutor medical.

„Eu am crezut că scena este mai lungă, pentru că jos era o plasă care se umfla și când colo, eu am văzut că e negru și că am crezut că mai e din scenă și am spus hai că merge. M-am dus în față și am simțit că mă dezechilibrez și am zis că s-a terminat scenă și că aici mi s-a terminat și mie scena și după când am dat cu privire în jos, am spus că o să cad și ce fac eu acum? Și am spus că mai bine sar decât să mă duc așa”, a povestit Bibi, pe Instagram, potrivit spynews.ro.

„M-am ales cu o entorsă la gleznă de la concertul din Galați😅, dar vibe-ul a fost mult prea frumos! Vă mulțumesc pentru toată iubirea!🙏🏽 Ne vedem la Iași (Scobinți) în seara aceasta”, a scris Bibi pe rețelele de socializare.