Brigitte Pastramă și-a cumpărat o casă în Dubai în valoare de 400.000 de euro. Ce afaceri are vedeta TV

Brigitte Pastramă este cunoscută pentru stilul de viață luxuriant, numele vedetei TV ajungând pe buzele tuturor în urma mariajului cu fostul tenismen Ilie Năstase. Cei doi au divorțat în urmă cu mai mulți ani, iar în prezent Brigitte este căsătorită cu Florin Pastramă. De-a lungul timpului, Brigitte a pus bazele unor afaceri care îi aduc un venit considerabil, iar acum culege „roadele”.

Brigitte Pastramă și-a cumpărat o casă în Dubai în valoare de 400.000 de euro

Recent, Brigitte a dezvăluit că și-a achiziționat o casă în Dubai, cu ajutorul soțului Denisei Tănase de la Bambi, care lucrează în domeniul imobiliar al orașului din Emiratele Arabe Unite. Vedeta TV obișnuia să viziteze destul de des Dubaiul, însă stătea la hotel, astfel că a preferat să investească în propria locuință.

Când a luat decizia de a-și cumpăra o casă, a dat unor dezvoltatori un avans de 5.000 de euro pentru locuință, dar nu s-au înțeles, astfel că a apelat apoi la ajutorul lui Mircea Brânzei.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie.

Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, declarat Brigitte, pentru click.ro.

Brigitte și-a achiziționat și o mașină nouă, pentru care a scos din buzunar 150.000 de euro. Ce afaceri are

Pe lângă investiția făcută, Brigitte s-a mai răsfățat și cu o bijuterie pe roți, un Porsche care costă în jur de 150.000 de euro. Se pare că vedeta TV urmărea de multă vreme să își facă acest cadou, deși mai are încă două mașini.

„Era o achiziție pe care mi-o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar în Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri”, a mai spus ea, pentru sursa anterior menționată.

Mulți se întreabă cu ce se ocupă Brigitte pentru a-și putea permite stilul de viață actual. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat că și-a deschis mai multe afaceri, pentru care muncește destul de mult.

„Am muncit toată noaptea și la 6 dimineața am plecat spre casă. Am dormit doar 3 ore..Am un loc de evenimente și un loc de logistică, ele sunt afacerile principale. Dar am extins, și asta presupune mai multă muncă”, a explicat Brigitte Pastramă.



