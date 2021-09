Camila Cabello nu își ascunde trupul cu celulită și vergeturi. Iese nestingherită la plajă. Cum apare în cele mai recente poze

Camila Cabello nu are un fizic de invidiat, dar acest lucru nu o împiedică să meargă la mare și să facă plajă, în văzul tuturor. Chiar dacă e o cântăreață renumită, tânăra nu s-a ferit niciodată de felul în care arată, în ciuda comentariilor și reacțiile negative de care s-a tot lovit, a scris presa străină.

Camila Cabello, cu celulită și vergeturi, merge nestingherită la plajă. Cum apare în cele mai recente poze

Camila Cabello a fost fotografiată recent pe o plajă din Miami, acolo unde a mers pentru câteva momente de relaxare, potrivit Fox News. Chiar dacă are celulită pe picioare și pe coapse, și vergeturi, ea a îmbrăcat un costum de baie galben-muștar, a mers să facă baie în apă și a stat la plajă. Nu e prima dată când artista a fost văzută astfel, lipsită de vreo inhibiție în ceea ce privește corpul ei considerat de multă lume "imperfect".

Cabello a vorbit în social media despre toată această presiune a societății pusă asupra vedetelor și despre comentariile și reacțiile negative din online pe care le-a primit după ce a fost fotografiată alergând într-o ținută care nu o avantaja deloc.

"Alergam în parc și îmi vedeam de treaba mea, încercam să fiu fit și să mă mențin sănătoasă", a spus cântăreața pop într-un video pe TikTok. "Purtam un top care îmi lăsa burta la vedere. Nu o ascundeam, nu o 'trăgeam', pentru că alergam și eram ca orice ființă normală care nu își trage burta tot timpul. Și mi-am spus atunci: 'La naiba'. Dar mi-am amintit imediat că a fi la război cu felul în care arăți nu mai este la modă", a spus aceasta.

Tot ea a mai spus atunci: "Sunt recunoscătoare pentru corpul pe care îl am, care îmi permite să fac ceea ce fac. Suntem femei reale, cu celulită, grăsime, vergeturi".

În 2019, Camila Cabello a vorbit, de asemenea, pe această temă. Într-un story de pe Instagram, potrivit People, aceasta a declarat: "Nu am mai postat nimic pe social media cu intenție, tocmai ca să evit situații care mi-ar putea face rău, dar pentru o secundă am uitat de asta și am dat peste un titlu care exact asta făcea, oamenii mă făceau să îmi fie rușine de corpul meu".

Cântăreața și actrița în vârstă de 24 de ani a fost văzută recentă împreună cu iubitul ei, Shawn Mendes, la Met Gala, unde a purtat o rochie violet semnată de un designer celebru, fiind inspirată totodată și din farmecul cântăreței Cher, a scris Fox News.

Cuplul Cabello-Mendes și-a declarat iubirea în mod public în 2019. Albumul ei, numit "Romance", ar fi chiar o odă adusă în cinstea iubirii lor. În documentarul cu Shawn Mendes de pe Netflix, artistul a povestit că cei doi sunt prieteni de patru ani, dar faptul că au avut proiecte care le-a ocupat timpul și i-au ținut la distanță i-a determinat pe cei doi să mai aștepte până să își facă publică relația.

