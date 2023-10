Care e secretul genelor impresionante ale Corneliei Dansatoarea. Cum reușește să le facă atât de voluminoase și cum arată ea acum

Cornelia Dansatoarea se numără printre cele mai cunoscute dansatoare din țara noastră, având o carieră ce s-a conturat încă din tinerețe, marcându-și prezența în numeroase videoclipuri ale artiștilor de muzică de petrecere și manele.

Un aspect notabil atunci când privești chipul Corneliei Dansatoarea sunt genele sale lungi și aparent false. Cu toate acestea, contrar aparențelor, genele sale sunt complet naturale.

Cornelia Dansatoarea, despre cum reușește să-și facă genele atât de impresionante

Cu câțiva ani în urmă, într-o emisiune televizată, Cornelia Dansatoarea a dezvăluit secretul pentru aspectul genelor sale, care par a fi false.

Citește și: Cum arată soțul Corneliei Dansatoarea. El este Mircea, bărbatul care a cucerit-o

„Eu eram balerină la ansamblul Raspodia română. Am mers într-un turneu în Moscova. Acolo am văzut o balerină rusoaică şi am întrebat-o cum şi le face. Există un rimel rusesc compact, nu este lichid. Acelaşi rimel îl folosesc de ani de zile. Îmi ia cam jumătate de oră”, a explicat Cornelia la Antena Stars, potrivit click.ro.

În plus, dansatoarea a împărtășit și cum se menține în formă la vârsta de aproape 55 de ani, deși recunoaște că nu utilizează prea multe trucuri pentru acest lucru.

„Singurul meu secret este meseria pe care o fac, dansul. Eu de foarte mulţi ani dansez. Am terminat o şcoală populară de artă. Am avut şi eu timp anul acesta. Am fost de două ori la un centru spa. Eu nu fac masaje. M-a impresionat spirulina aceea vie care e singura din Europa”, a mai spus dansatoarea.

Citește și: O mai ții minte pe Cornelia, dansatoarea maneliștilor? Uimea pe toată lumea cu mișcările și genele lungi. Cum arată la 55 de ani

Cornelia a dezvăluit că a început să danseze în copilărie, sub influența tatălui său, în ciuda faptului că mama sa a încercat să o îndrume către o altă carieră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Dansez de când eram micuță. Tatăl meu a dansat și el în tinerețe. Apoi a avut o altă meserie. Când aveam trei ani, mă învăța primii pași de dans. M-a dus la balet. Apoi, când am crescut mai mare, mama a vrut să mă fac asistentă, la fel ca ea, dar mie nu îmi plăcea, pentru că îmi era foarte frică de sânge, de ace… Am terminat Școala Populară de Artă, cu media zece, am o diplomă de maestru coregraf în dans popular. Mama, la un moment dat, nu mă mai lăsa să merg să dansez. Ca să o împac, am făcut liceul economic 4, cofetar-bucătar. Tot cu media zece am luat diploma de maestru bucătar-cofetar și apoi diploma de coregraf. Am dat concurs la Ansamblul Rapsodia Română, unde am fost vreo 30 de fete. Din 30, am luat două”, mai declara ea.

Cornelia Dansatoarea a subliniat, într-o emisiune tv, că a reușit să se integreze în această lume pentru că și-a păstrat întotdeauna respectul de sine, ceea ce a dus și la respectul pe care îl primește din partea altora. „Am reușit să intru în lumea lor pentru că am știut să mă respect pe mine. Și de aceea mă respectă și ei”, spunea ea.