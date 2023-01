Care este motivul pentru care Nicoleta Guță, fiica cea mare a lui Nicolae Guță, nu a mai apărut pe micile ecrane. Ce a dezvăluit

În ultimii ani, Nicoleta Guță a preferat să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor. Fiica cea mare a lui Nicolae Guță nu a mai apărut de mult timp pe micile ecrane, iar motivul este unul de-a dreptul emoționant.

Deși făcea furori alături de tatăl său, cântăreața s-a decis să nu se mai afișeze la televizor sau pe rețelele sociale, ținându-și viața personală și profesională la distanță de ochii curioșilor, fapt pe care îl susține chiar ea.

De ce a ales Nicoleta Guță să nu mai apară pe micile ecrane

Nicoleta Guță a făcut dezvăluiri emoționante despre motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, fiica lui Nicolae Guță a mărturisit că nu s-a lăsat de muzică și că merge la evenimente în continuare.

„Am continuat cu muzica, dar am stat mai departe de ochii lumii. Am crezut că așa e mai bine pentru mine și nu cred că toate lucrurile pe care le fac trebuie să fie știute de mass media și de toate rețelele astea de socializare. Eu în continuare am evenimente, cine mă urmărește pe conturile mele de socializare știe ce fac eu, dar într-o anumită măsură. Nu sunt însă atât de sociabilă așa cum sunt ceilalți colegi ai mei, celelalte colege ale mele. Eu sunt mai rezervată în ceea ce privește viața mea personală pentru că așa am considerat eu că e mai bine și am avut nevoie de puțină liniște”, a spus Nicoleta Guță, potrivit spynews.ro.

De asemenea, se pare că artista a devenit bunică în urmă cu patru ani, iar timpul petrecut alături de familia sa este unul foarte important pentru ea. Și acesta ar putea fi un motiv pentru care Nicoleta Guță s-a retras de pe micile ecrane în ultimii ani.

„Am un nepoțel frumos, mă bucur foarte mult de el și cred că și asta m-a făcut să văd mai mult partea frumoasă, familiară și să stau mai mult pe acasă alături de ei, am vrut să fiu puțin mai restrânsă. Eu am doi băieți, relația cu ei e foarte bună, de asemenea și cu nora mea am o relație foarte bună”, a mai adăugat cântăreața.

Cum se înțelege Nicoleta Guță cu tatăl său, Nicolae Guță

Tot în cadrul interviului acordat sursei citate mai sus, Nicoleta Guță a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu tatăl său. De altfel, aceasta a venit cu o veste neașteptată pentru fani. Se pare că își dorește să lanseze o piesă alături de Nicolae Guță.

„Relația cu tatăl meu e foarte bună, suntem aici cu toții, la Petroșani. Probabil dacă aș fi stat mai mult la București, atunci cu siguranță aș fi fost mai mult văzută de lume, dar fiind la Petroșani nu e așa ușor. Eu merg la București, dar nu constant și nu pentru multă vreme, doar pentru lucrurile pe care le am de făcut, dar stabilitatea mea e aici la Petroșani”, a mai zis ea.

