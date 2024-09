Carmen Brumă și familia ei, implicați într-un accident rutier. Ce au pățit pe un drum din Corfu: „Se putea termina groaznic”

Carmen Brumă și familia ei au fost implicați într-un accident rutier, în Corfu. Vedeta, soțul ei și fiul acestora se aflau în Grecia de câteva zile. Aceștia au trecut prin clipe de panică în urmă cu o zi.

Carmen Brumă și familia ei au decis să plece într-o vacanță relaxantă în Grecia. După câteva zile petrecute în Corfu, vedeta a avut parte de un eveniment neașteptat. Ceea ce era, de fapt, un concediu de odihnă s-ar fi putut transforma într-o tragedie.

În cursul zilei de sâmbătă, 7 septembrie 2024, Carmen Brumă a fost implicată într-un accident rutier. În mașină se mai aflau soțul și fiul ei. Autoturismul în care se deplasau era închiriat de firmă din Corfu.

De curând, vedeta și-a îngrijorat prietenii virtuali după ce a povestit în mediul online despre incident. Din fericire, accidentul a fost unul ușor, iar viața lor nu a fost pusă în pericol. Prin intermediul postării sale, Carmen Brumă își dorește să tragă un semnal de alarmă pentru cei care își doresc să se deplaseze cu mașina închiriată, în Grecia.

Conform dezvăluirilor făcute de vedete, autoturismul pe care l-a închiriat avea o defecțiune gravă la direcție, de care au aflat ulterior. Aceasta a punctat faptul că totul putea duce către o tragedie.

„Pe scurt, am închiriat mașina din cadrul hotelului, deci nu ne-am dus în Corfu pe dreapta la o firmă oarecare, ne-am dus la recepția hotelului și am întrebat de unde putem închiria și ne-am recomandat această firmă din cadrul hotelului (...) Avea o defecțiune gravă la direcție. Nu aveam de unde să știm inițial, aveam să descoperim ulterior, din fericire fără victime. Am mers pe serpentine, pe drumurile din Grecia, nu am mers pe off road, să o băgăm noi să facă nu știu ce, pe drumurile asfaltate din Grecia și la un moment dat, pe serpentine, a cedat direcția”, a povestit Carmen Brumă pe contul de Instagram.

Mașina în care se afla Carmen Brumă alături de familia ei a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism

Vedeta a mai povestit că au intrat cu mașina într-un alt autoturism de pe contrasens. Norocul a fost de parte lor, pentru că se deplasau cu o viteză mică, de aproximativ 20 de km/oră. Din acest motiv n-au fost victime.

Carmen Burmă a mai evidențiat faptul că nu a cerut banii înapoi de la firma de închirieri, ci își dorește să tragă un semnal de alarmă cu privire la mașinile pe care turiști le pot închiria în Corfu.

„Nu se putea face stânga, dreapta, trăgeai degeaba de volan, am intrat pe contrasens, din fericire, nu aveam mai mult de 20 de km/oră. Din fericire, am intrat într-o altă mașină, și aia închiriată și n-am pățit nimeni nimic. Ăsta a fost marele nostru noroc, că nu aveam viteză, dar ce se întâmpla dacă ceda direcția într-un alt moment? (...) Noi nu am cerut banii înapoi, nu era vorba de o chestiune financiară”, a mai adăugat ea pe contul oficial de Instagram.