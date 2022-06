Cât a crescut fiul lui Andrei Ștefănescu. Imagine înduioșătoare cu Ayan și mama lui, fosta soție a prezentatoului

Fanii au putut vedea cât de mult a crescut Ayan, băiatul în vârstă de 5 ani, pe care îl au împreună prezentatorul de la Prețul cel bun, Andrei Ștefănescu și fosta lui soție. De curând, Antonia, mama băiatului, a publicat o fotografie înduioșătoare în care își ține obrazul lipit de obrazul fiului său.

Andrei Ștefănescu, imagine adorabilă cu Ayan

Ulterior, Andrei Ștefănescu a publicat și el o imagine cu fiul său, la festivitatea de sfârșit de an școlar, la grădiniță.

„Si uite așa, a mai trecut un an la grădiniță...nu e trist...doar mimează”, a scris Andrei Ștefănescu în dreptul fotografiei.

„Cât de mult îți seamănă”, Oricât v-ați strâmba, tot frumoși sunteți”, „Sunteți două picături de apă. Să-ți traiasca minunea sa te bucuri de el”, au scris fanii în comentarii.

Ayan s-a născut în anul 2017 și de atunci le umple inimile de bucurie celor apropiați.

Andrei Ștefănescu și mama lui Ayan sunt divorțați

În luna noiembrie a anului 2020 Andrei Ștefănescu a anunțat că a divorțat de mama copilului său:

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu pe contul său de Facebook.

Andrei Ștefănescu anunța atunci că va face tot posibilul ca pe fiul său să nu-l afecteze această schimbare:

„Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asigurăm zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan”, a declarat anul trecut Andrei Ștefănescu.

