Cât a crescut Tiago, băiețelul Andreei și al lui Cabral Ibacka. Imaginea înduioșătoare publicată de mama micuțului

La aproape jumătate de an de când a devenit mamă pentru a doua oară, Andreea Ibacka a publicat mai multe imagini cu fiul ău, alături de un mesaj emoționant. Andreea Ibacka a mărturisit că la al doilea copil a plănuit să fie mai relaxată și să se bucure de fiecare moment de „bebelușeală”.

Andeea Ibacka a publicat pe contul său de Instagram mai multe imagini în care apare ținându-și în brațe băiețelul. În imagini fanii pot vedea cât a crescut micuțul în cele aproape 6 luni de viață.

„În mod absolut comun, mi-am propus ca a doua oară să mă bucur mai mult de bebelușeală. Să nu mai număr zilele fiecărei etape ce vine cu provocări, să nu aștept să treacă colicile, apoi durerile de dinți, primele săptămâni de diversificare, primii pași nesiguri, tantrumurile, insomniile ș.a.m.d. pentru a mă bucura 100% de experiența de mămică.

Să nu verific aplicațiile mobile în căutarea acelor zile cu soare din dezvoltarea acestui pui de om (în care - vezi Doamne - ar trebui să fim mai radioși decât în celelalte) și să mă încarc din fiecare secundă petrecută alături de el. Sigur că atunci când avem o noapte mai bună, în care chiar legăm câteva ore de somn, tonusul meu este altul… și sunt convinsă că vom ajunge să avem asta mai des. Dar până una alta avem un drum de parcurs. Împreună”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Cum s-a fotografiat Andreea Ibacka cu fiul ei

Actrița a mărturisit că deși are parte de greutăți și de nopți nedormite, nu își pierde răbdarea și continuă să se bucure de fiecare moment petrecut cu fiul său.

Cu foarte bune și câteva greutăți. Și cu toate că sunt momente, situații în care îmi fac autocritică fiindcă mi-aș dori să fiu mai înțeleaptă, mai organizată pentru copiii mei, sunt și momente în care mă felicit și mă țin de plan. De planul cu bucuria, de la el am pornit. Alături de Tiago am cunoscut o altă dimensiune a privării de somn, mult dincolo de experiența alături de Namiko (copilul demo). Chiar și așa, în cele aproximativ 160 de nopți nedormite consecutiv nu mi-am pierdut niciodată răbdarea, nu am încetat să-l alint, nu am ridicat tonul, nu am găsit motive să lipsesc nici o jumătate de noapte de lângă el.

Băiețelul meu simpatic, dorit și - da - mega terorist cu somnul meu e la vârsta la care îți vine să-l bagi în buzunar, să-l porți nedezlipit, să-l pupi încontinuu (mai ales că nici nu se va împotrivi). Așa că până să-mi trântească și el un ”asta e treaba mea, mama!” (mi-a stat ceasul când am auzit-o prima oară de la sora lui)… pe noi doi o să ne găsiți frecvent așa”, a scris Andreea Ibacka în dreptul fotografiilor în car eîl îmbrățișează pe Tiago.

Andreea Ibacka a reușit să slăbească într-un timp record după a doua sarcină și în prezent arată într-o formă de invidiat.

Andreea Ibacka a devenit mamă pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2021.

