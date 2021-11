Cât au crescut fetița și băiatul Simonei Gherghe. Fotografia cu cei doi copii superbi care i-a înduioșat pe fani

Simona Gherghe a împlinit de curând 44 de ani și a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de cei doi copii ai săi, Ana și Vlad. Simona Gherghe are cu ce să se mândrească, deoarece, pe lângă reușitele pe plan profesional, în televiziune, are parte de clipe minunate petrecute în sânul familiei sale minunate.

Simona Gherghe publică des imagini cu cei doi copii ai săi, împrtățind cu fanii experiențele frumoase prin care trece alături de ei.

Recent, Simona Gherghe și-a dus copiii la țară, la bunici și le-a povestit și fnailor cât de frumos a fost

„E o energie fantastică în unele locuri… Cele mai frumoase vacanțe au fost la țară, la casă bunicilor, pe dealurile Petroasei. Nu ajung des acolo, dar când mergem, e că și cum mă întorc la copilul de acum 30 și ceva de ani. Și mi se pare minunat și duios că Ana și Vlad iubesc locul acesta și se lasă cu plâns, de fiecare dată când plecăm spre casă. Dor de bunici și de verile alea nesfârșite”, a scris Simona Gherghe pe rețelele sociale.

Simona Gherghe a luat o pauză de la televiziune după ce a născut

După ce l-a născut pe Vlăduț, în 2019, Simona Gherghe a dorit să petreacă timp cu micuțul său și superba Ana.

De aceea, și-a pus cariera pe pauză, însă în toamna anului 2020 a revenit pe micile ecrane.

După 18 ani de televiziune și după ce și-a dedicat timpul celor doi copii, aceasta a revenit cu producția ”Mireasa”.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”, a declarat ea cu acel prilej.

Ce studii are Simona Gherghe

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, orașul în care vedeta a copilărit

„Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, a scris Simona Gherghe pe Instastories, când a răspuns la curiozitățile prietenilor ei virtuali.

