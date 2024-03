Cât cere Gabriela Cristea pentru un borcan de zacuscă gătită după rețeta ei. Ce alte produse mai vinde prezentatoarea TV

Gabriela Cristea a adăugat noi produse în magazinul ei online unde vinde preparate gătite după rețelele ei celebre. Iată ce sume trebuie să scoată din buzunar cei care vor să guste o zacuscă „ca la mama acasă” sau o dulceață specială.

Gabriela Cristea și-a extins afacerea. După celebrii ei cozonaci, prezentatoarea TV a adăugat și alte produse în magazinul online, iar cei care sunt interesați pot cumpără diverse preparate gătite chiar de ea sau după rețelele sale. Pe lângă desertul care nu lipseste de pe nicio masă de sărbători, Gabriela Cristea mai vinde zacuscă de vinete, zacuscă cu fasole, dulceață de ardei iuți sau dulceață de portocale. Prețurile variază în funcție de produs, dar și de gramaj.

La scurt timp după ce a anunțat că și-a deschis propriul atelier artizanal, în care pregătește chiar ea cozonaci, Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu alte noi produse. Apreciată pentru rețelele postate pe rețelele sociale, prezentatoarea TV a decis să le pună la borcan și să le scoată la vânzare.

Potrivit site-ului oficial, categoria Arome din Cămară „conține o selecție îndrăzneață de 2 dulcețuri și 2 zacuști, preparate cu pasiune și pricepere în mod artisanal, după rețetele Gabrielei. Gusturile intense și pline de caracter te invită în atmosfera caldă din cămara bunicilor”.

De asemenea, Gabriela Cristea promite clienților că rețelele sale păstrează gustul mâncării bunicilor și îi asigură că produsele ei nu conțin aditivi sau alergeni. Astfel, cei care doresc să guste din bunătățile pregătite după „secretele” ei, dar care păstrează gustul tradițional „de acasă”, trebuie să scoată din buzunar sume nu foarte piperate.

Prețul pentru un borcan de zacuscă originală, de 314 de grame, este de 33,50 lei, la fel și pentru zacusca de fasole. În același timp, un borcat de dulceață de ardei iuți, de 200 de grame, costă 26,50 lei. Iar pentru un borcan de dulceață de portocale, tot de 200 de grame, Gabriela Cristea cere 28,50 lei.

„Sunt produse pe care eu le fac și cu siguranță le-ați mai văzut la mine. Vreau să vă arăt câteva produse pe care le am acasă și pe care le fac. Am pregătit niște borcane cu dichis. Dar să trecem la degustat.

Am prăjit niște pâine pentru a putea să degustăm. Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra. Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată.

Poate vă gândiți ca fasolea e puțin mai agresivă, dar, din contră. Tot borcanul îmi vine să-l mănânc. Am și ceva pentru friptură. Am un copan de pui, dar merge și la carnea de porc, de berbecuț sau miel. Dulceața de ardei iuți. Este picantă, dar nu foarte, foarte picantă pentru a fi mâncată de orice gurmand, chiar și cel care suportă mai puțin iuțeala. Dulce, aromată, picantă. Pentru că aromele din cămară trebuiau să conțină și ceva dulce, am pregătit dulceața de portocale.

Puteți să o folosiți la prăjituri și este și mai delicată dacă o mâncați cu fois gras. Acesta este felul meu preferat. Sau un pic de pâine prăjită cu unt sau dulceață de portocale”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.