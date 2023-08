Cât costă o noapte de cazare la casa de vacanță a lui Nicolai Tand din Maramureș. A construit un mic colț de rai în satul natal

Nicolai Tand promovează tradițiile și obiceiurile românești, dar nu mulți știu că acesta deține și o casă de vacanță în satul său natal. Bucătarul de la Neatza cu Răzvan și Dani a investit o parte din banii câștigați din televiziune în acest proiect de suflet, decorat în stil românesc.

Nicolai Tand este unul dintre cel mai îndrăgiți bucătari și oameni de televiziune din țară. El a cucerit întotdeauna prin simplitatea lui, dar și prin faptul că promovează cu drag valorile și tradițiile românești. Deși celebru, bucătarul nu a uitat locul de unde a plecat și nu doar că se întoarce cu drag acolo, dar chiar a pus și bazele unei afaceri în satul său natal. Mai mult, pentru a pune la punct casa lui de vacanță din Maramureș, Nicolai Tand a apelat și la pasiunea pentru tâmplărie, care s-a transmis din tată în fiu.

Cât costă o noapte de cazare la casa de vacanță a lui Nicolai Tand din Maramureș

În 2018, Nicolai Tand a pus bazele unei afaceri de suflet. Bucătarul de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a deschis propria casă de vacanță, în satul Rozavlea, Maramureș. De altfel, el s-a ocupat și de o parte din renovarea acesteia care găzduiește turiștii.

„Cândva, aveam un gard din beton, făcut de tata, dar l-am schimbat cu unul din nuiele împletite, deși toată lumea mă întreba de ce fac asta. Acesta este, de fapt, Maramureșul.

Încerc că păstrez locurile, așa cum le-am primit de la bătrânii noștri, să vină turiștii pentru lemn, pentru țesături, pentru tradiții. Podelele pensiunii sunt puse de mine, doar sunt fecior de tâmplar! Este, de fapt, o casă de vacanță, o locație frumoasă, unde vin să petreacă și alții, cu o curte frumoasă, pot să vină și cu câini și cu copii mici. Nu este deloc scump la noi. Soția se ocupă”, a declarat bucătarul, în exclusivitate, pentru playtech.ro.

Pentru o noapte de cazare la casa de vacanță a lui Nicolai Tand, turiștii trebuie să scoată din buzunar 593 de lei. Unitatea se închiriază integral, iar cei care îi trec pragul se pot bucura de intimitate într-un spațiu decorat modern.

„Casa de vacanță a lui Nicolai Tand din Maramureș dispune de bucatarie deschisă cu zona de dining. 2 dintre dormitoare sunt situate la etaj iar 1 dormitor la parter cu intrare separată. Există 3 băi cu duș care corespund fiecărei camere.

Curtea este imensă, împrejmuită cu gard de nuiele. Familiile cu copii au spatiu foarte mare pentru orice activitate outdoor, se arată în descrierea de pe un site de rezervări”

Nicolai Tand, numit cetățean de onoare al comunei Rozavlea, din Maramureș

Pe 21 august 2023, Nicolai Tand a fost numit cetățean de onoare al comunei Rozavlea, din Maramureș. El a primit distincția extrem de emoționat și deși este obișnuit cu camerele de filmat, abia a reușit să țină discursul, cu un nod în gât.

„Sunt un om simplu, de la țară. N-am fost niciodată atât de emoționat, cum am fost când am fost numit cetățean de onoare al comunei în care m-am născut. Eu am plecat din Rozavlea, dar Rozavlea nu a plecat niciodată din mine.

Aici sunt acasă, sunt al pământului. Am fost și plecat din țară, iar când trăiam la Paris, de Crăciun sunam pe toată lumea de acasă, ca să-i aud colindând. Plângeam de dorul de casă. Acesta a fost și motivul pentru care m-am întors în România, ca să fiu mai aproape de casă”, a mai declarat Nicolai Tand, pentru playtech.ro.

