Cât de mult a crescut fiul lui Liviu Vârciu și al Andei Călin. Cum și-a surprins artistul băiețelul: „Să danseze și băiatul meu”

Liviu Vârciu are o familie minunată și se mândrește ori de câte ori are ocazia cu ea. Artistul publică ies imagini cu superba sa iubită, dar și cu cei doi copii ai săi și ai Andei Călin.

Prezentatorul de la „Prețul cel Bun” și-a ținut fiul departe de ochii curioșilor timp de aproximativ un an, însă acum își impresionează prietenii de pe Instagram cu o mulțime de postări cu minunăția sa.

Micuțul Liviu Matei a crescut foarte mult și îl surprinde pe tatăl său cu talentul său la dans. Totodată, se pare că Liviu Vârciu petrece foarte mult timp alături de cei doi copii ai săi alături de care locuiește. Cântărețul mai are o fiica mai mare din fosta relație cu Ami Teiceanu, dar care locuiește singură.

Liviu Vârciu este mândru de fiul său

Artistul și-a dorit dintotdeauna să aibă un băiețel, iar dorința i-a fost îndeplinită de Anda Călin. Liviu Matei a venit pe lume în luna mai a anului 2020 și de atunci le colorează viața părinților săi cu energia debordantă.

Liviu Vârciu se laudă cu fiul său din ce în ce mai des de când a apărut cu el prima data pe micile ecrane ale televizorului. De curând, prezentatorul TV a publicat mai multe InsaStory-uri cu micuțul său în timp ce se distra copios pe o melodie veche.

Micuțul a înduioșat inimile internauților cu mișcările sale de dans, dar a reușit să își „topească” și tatăl de drag. Liviu Vârciu i-a pus fiului său celebra melodie de pe o casetă.

„Să danseze și băiatul meu pe casetă”, a spus artistul, vizibil mândru și entuziasmat.

Liviu Matei a dansat prin toată încăperea și a atras imediat privirile internauților cu drăgălășenia sa. Cântărețul și-a urmărit atent băiețelul în timp ce dansa ca acesta să nu pățească nimic.

De ce și-a ținut Liviu Vârciu fiul departe de luminile reflectoarelor

Liviu Vârciu și Anda Călin și-au dorit să își țină fiul departe de luminile reflectoarelor, însă acest lucru nu a durat prea mult timp. Telespectatorii au făcut cunoștință cu fiul celor doi în cadrul emisiunii Acces Direct, unde artistul a luat decizia de-al prezenta pe micuț pentru prima oară oamenilor de acasă. Momentul a fost unul de-a dreptul memorabil.

"Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a spus Liviu Vârciu la Acces Direct, de la Antena 1.

