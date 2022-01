Câte kilograme are Gina Pistol, la 10 luni de când a devenit mamă: „Mă apuc de sport și dietă”. Ce le-a dezvăluit fanilor

Gina Pistol și-a anunțat fanii că s-a apucat de sport și dietă, pentru că simte că nu este în cea mai bună formă. La 10 luni de când a devenit mamă, Gina Pistol cântărește 65 de kilograme.

„Azi îi fac o surpriză trupului. Azi mă apuc de sport și dietă”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Îndrăgita prezentatoare a publicat o imagine cu kilogramele indicate de cântar, la 10 luni de când a devenit mamă.

Citește și: Gina Pistol, fotografia adorabilă din vacanță, alături de fiica ei Josephine. Cum au fost surprinse cele două

Gina Pistol, dezvăluiri despre greutatea ei. Câte kilograme avea înainte să rămână însărcinată și câte kilograme avea când a născut

„Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. Sport n-am mai făcut de vreo 3 ani. În luna a noua de sarcină îmi arăta cântarul 80 de kilograme. Acum, la 10 luni distanță, atât îmi arată cântarul. Nu sunt în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva. Adevărul este că mă simt muuuult mai bine când fac sport, când mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și un tonus psihic. Am început un program de 12 săptămâni ca să-mi reintru în formă”, a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram.

Citește și: Gina Pistol, complet nemachiată în cea mai recentă imagine. Cum s-a pozat prezentatoarea tv

Gina Pistol se mândrește cu fiica ei Josephine

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți pe 9 martie 2021.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a declarat Gina Pistol la Observator.

După e a devenit mamă, Gina Pistol nu a mai putut prezenta emisiunile de la Antena 1 Chefi la cuțite și Asia Express, iar Irina Fodor i-a venit în ajutor.

Citește și: Gina Pistol, mărturisiri cu lacrimi în ochi. Ce spune despre copilăria sa, dar și despre viața de mamă

După o absență de pe micile ecrane, Gina Pistol a prezentat ediția specială de Chefi la cuțite, care s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie-1 decembrie și care i-a avut drept participanți pe foștii concurenți de la Asia Express, sezonul 4.

Citește și: Gina Pistol, asaltată de mesaje bizare și amenințări. Prin ce a trecut proaspăta mămică

Gina Pistol își ține fanii la curent în ceea ce privește viața ei de zi cu zi, iar recent a publicat o imagine cu fiica sa, Josephine, iar urmăritorii vedetei de pe rețelele sociale au putut remarca cât de mult a crescut fetița.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească