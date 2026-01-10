Câți bani face Ibiza Final Boss. A fost ridiculizat pentru tunsoarea „castron” și aparițiile excentrice, dar a ajuns milionar

Ibiza Final Boss, tânărul devenit viral pentru tunsoarea „castron” și aspectul excentric, a ajuns milionar peste noapte.

Jack Kay, cunoscut acum sub numele de „Ibiza Final Boss”, a ajuns peste noapte un fenomen global. Tânărul cu lanț gros de aur, ochelari de soare și tunsoare „castron” a devenit viral pe internet, după ce a fost filmat în timp ce dansa fără complexe într-un club din Ibiza.

Ibiza Final Boss, de la glume online la contracte de modă, apariții în cluburi și zboruri private

Clipul viral, surprins într-un club celebru din Ibiza, l-a transformat pe Jack Kay de la un muncitor de rând la un simbol al distracției. Deși s-a glumit intens pe seama aspectului său, tânărul nu s-a lăsat descurajat și a transformat totul într-un brand profitabil.

Potrivit propriilor declarații, citate de o sursă, Ibiza Final Boss a câștigat aproximativ 800.000 de lire sterline în doar șase săptămâni, după ce clipul cu el a devenit viral. Ulterior, a mai încasat în conturi încă 200.000 de lire. În prezent, la doar 26 de ani, Jack Kay este milionar.

Faima sa fulgerătoare a fost documentată într-un material difuzat de Channel 4, iar acest lucru i-a deschis noi uși: apariții plătite, vacanțe de lux, inclusiv o excursie cu iahtul evaluată la peste 10.000 de lire, și contracte cu branduri, mai transmite sursa citată mai sus.

Ibiza Final Boss a semnat un contract de cinci cifre cu „boohooMAN” și a fost plătit cu până la 60.000 de lire pe zi pentru apariții în cluburi. În prezent, el se pozează alături de mașini luxoase, inclusiv un Range Rover SVR în valoare de 55.000 de lire, cu număr personalizat – „BOSS BZA”, mai arată sursa citată mai sus.

De asemenea, Ibiza Final Boss a urcat pe scena festivalului „Creamfields”, a lansat un track techno pe Spotify alături de un producător londonez și cere aproximativ 2.000 de lire pentru o singură postare pe Instagram, potrivit sursei.

Ibiza Final Boss vrea să își facă propriul festival

Se pare că tânărul nu se oprește aici! Recent, Ibiza Final Boss a depus documentele la autoritatea britanică de proprietate intelectuală pentru a înregistra sloganul „Be Your Own”, pas care îi poate permite să lanseze un festival sau un club sub propriul brand, dar și să activeze oficial ca DJ și producător. Marca ar fi protejată timp de zece ani, o alegere gândită mai ales după ce a ratat inițial înregistrarea numelui „Ibiza Final Boss”, preluat între timp de altcineva, potrivit sursei.

„Am o fetiță acasă. N-am avut nimic când eram mic. Faptul că îi pot oferi tot ce își va dori este incredibil”, ar fi dezvăluit el într-un documentar.

