Câți bani a făcut anul acesta Mihai Trăistariu. Ce a dezvăluit artistul și ce planuri are pentru 2026

Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre veniturile încasate în 2025, spunând că a avut un an foarte bun din punct de vedere financiar.

Artistul s-a bucurat de mai multe reușite în acest an, una dintre ele fiind aceea că a reușit să scape de plata ratelor și chiar a obținut venituri frumoase din afacerile pe care le are. Mihai Trăistariu a vorbit fără perdea despre strategiile pe care le-a folosit pentru a-și gestiona cheltuielile și veniturile, având acum o situație economică care îl mulțumește.

Din ce a reușit să facă bani Mihai Trăistariu în 2025

Mihai Trăistariu a dezvăluit că în noaptea de Revelion are 10 concerte și chiar e recunoscător pentru faptul că va reuși să strângă bani frumoși datorită acestor spectacole la final de 2025 și început de 2026. Cu siguranță onorariul nu este deloc unul mic, având în vedere că este vorba despre noaptea dintre ani. Pentru a reuși să fie prezent în 10 locații în noaptea de Revelion, Mihai Trăistariu pleacă de la 7 seara și va încheia concertele la ora 4 dimineața pe Valea Prahovei.

Artistul a spus recent că anul 2025 a fost cel mai bun an al său de după pandemie. El a reușit să își cumpere un apartament în zona Mamaia Nord și l-a închiriat pentru a avea parte de un venit în plus. Pentru 2026 Mihai Trăistariu are planuri mari pentru că dorește să își cumpere un teren să își construiască o casă și poate chiar și un hotel.

"Anul 2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace, eu așa mă raportez. De atunci am tot crescut pe toate planurile. Am și achiziționat apartamentul din Mamaia Nord, l-am închiriat full. Deci, pe partea de business mi-a mers bine. Sunt fericit și împlinit pe toate planurile, și personal și profesional, am avut un an foarte bun. Anul viitor termin și cu ratele, după care mă apuc să-mi cumpăr un teren, vreau să-mi fac o casă, vreau să-mi fac un hotel. Pe asta vreau să mă axez, eu am cam 40-50 de concerte pe an, eu nu trebuie să investesc în vacanțe. Prin job-ul meu mă plimb, văd toată țara și toată lumea, și atunci nu are rost să mai iau vacanțe separat. Mai iau așa câte un Dubai, rar, o dată la câțiva ani, dar în rest mi se plătesc vacanțele și îmi place acest lucru", a declarat Mihai Trăistariu potrivit Spynews.

În noaptea de Revelon, Mihai Trăistariu plănuiește ca fiecare concert al său să dureze maxim o oră pentru a putea ajunge în toate cele 10 locații. Chiar dacă va fi o noaptea intensă, cântărețul se bucură de faptul că are un asemenea succes.

"Concertele au fost suficient de satisfăcătoare, recordul meu personal este chiar anul acesta, am 10 concerte în noaptea de Revelion. Plec la 7 seara, mă întorc la 4 dimineața pe Valea Prahovei. Am mai avut 7, 8, dar zece niciodată. Voi cânta câte jumătate de oră, 45 de minute, va fi greu, dar pot duce, știu că pot. Nu îmi lipsește nimic, sunt sănătos. Sunt puțin agitat datorită anilor care trec, și atunci sunt puțin mai atent la ce mănânc, încerc să dorm mai bine, fac exerciții de somn. Mi-am propus să străiesc mult, și atunci lucrez și la asta", a mai adăugat artistul.

Un alt proiect la care dorește să se focuseze în 2026 este scrisul. Mihai Trăistariu a dezvăluit că el scrie în paralel trei cărți, o biografie, o carte de poezii și o carte cu fabule.

