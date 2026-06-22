Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie la BAC 2026. Ce sumă a pus la bătaie afaceristul

Pescobar continuă tradiția și îi răsplătește pe elevii care obțin 10 pe linie la Bacalaureat 2026. Afaceristul a anunțat ce sumă va primi fiecare absolvent cu media maximă.

Celebrul afacerist Pescobar continuă să demonstreze că își dorește să susțină tinerii din România și să răsplătească performanța în educație. Omul de afaceri duce tradiția mai departe și în acest an, anunțând că îi va premia pe elevii care obțin nota 10 pe linie la examenul de Bacalaureat 2026.

Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie la BAC 2026

Prima sesiune a examenului a început pe 8 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, iar examenele scrise urmează să se desfășoare la finalul lunii iunie. Pentru a-i motiva pe absolvenți să obțină rezultate cât mai bune, Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, a lansat din nou provocarea care a devenit deja o tradiție.

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De câțiva ani, afaceristul oferă premii în bani elevilor care reușesc performanța de a obține media generală 10 la examenul maturității. În primul an al inițiativei, acesta a oferit câte 100 de euro fiecărui absolvent de nota 10, iar ulterior a majorat recompensa la 200 de euro.

Inițial, Pescobar a anunțat că va păstra și în acest an premiul de 200 de euro pentru fiecare elev care obține nota maximă la Bacalaureat.

„200€ tuturor absolvenților cu 10 pe linie la Bacalaureat. Copiii României merită tot suportul nostru”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Ce sumă a pus la bătaie afaceristul

Ulterior, într-un videoclip publicat online, afaceristul a explicat:

„Anul acesta ofer, la fel ca și anul trecut, tuturor absolvenților cu nota 10 pe linie la Bacalaureat suma de 200 de euro. Sper să fiți cât mai mulți, succes la BAC și vă aștept să-mi luați bănuții. Bravo, copii! Doamne ajută! Acum doi ani am dat câte 100 de euro, anul trecut câte 200 de euro, anul acesta iar câte 200 de euro. La anul, 300 de euro. Love! Spor la învățat!”

La scurt timp, omul de afaceri a revenit asupra sumei promise, după ce o urmăritoare i-a atras atenția că anunțase anterior că va majora recompensa.

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„Legat de suma pe care am promis-o tuturor absolvenților cu nota 10 la Bacalaureat, mi-a atras o doamnă atenția în comentarii că am spus că voi plusa în fiecare an. Adică dacă anul trecut am dat 200 de euro, anul acesta ar trebui să dau 250 de euro. Așa este și mă voi ține de cuvânt. Deci 250 de euro tuturor absolvenților cu nota 10 pe linie la Bacalaureat. Sper să fiți cât mai mulți. Love, copii!”, a declarat Pescobar, potrivit Cancan.

Anul trecut, la sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat, desfășurată în iunie 2025, nu mai puțin de 32 de elevi au reușit să obțină media generală 10, performanță care i-a adus și în atenția afaceristului.