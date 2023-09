Niculina Stoican și Olguța Berbec au avut parte de o primă decizie a instanței.

Cele două interprete de muzică populară se judecă de trei ani prin tribunale pentru o melodie, Olguța Berbec susținând că Niculina Stoican este cea care i-ar fi plagiat creația. La rândul său, cântăreața din urmă se apără și a afirmat întotdeauna că fiecare variantă este unică și, mai ales, aparține folclorului.

Ce a hotărât instanța în cazul neînțelegerii dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec. Ce reacții au avut artistele

Instanța a dat deja o primă decizie, astfel că i-a dat câștig de cauză Niculinei Stoican și nu Olguței Berbec, în cazul plagiatului.

„Este pentru mine o bucurie, dar nu este deloc confortabil. Cred că, în lumea asta, sunt probleme mult mai mari și mai delicate care trebuiesc tranșate de instanțele judecătorești. Eu mulțumesc instanței că a avut răbdarea și deschiderea necesară să se uite și să ceară dovezi și probe, ca să poată ajunge la o concluzie într-o speță care este destul de delicată. Cântecul popular nu este nici al meu, nici al Olguței Berbec, variantele sunt ale noastre, tocmai de aceea cântecul popular este proaspăt și în zilele noastre”, a mărturisit Niculina Stoican, pentru Antena Stars.

Într-un alt interviu, pentru Fanatik, artista din Oltenia a precizat că doar a apărat cântecul popular, care, în fond, nu aparține nimănui.

„Nu mă mulțumește deloc situația asta în care am ajuns să ne judecăm pentru patrimoniul imaterial al României. Nu ne aparține. Atâta timp cât noi nu deținem niște termeni și nu vrem nici măcar să ne informăm, este delicat când ajungem să ne punem în situații de genul acesta. Nu mă mulțumește deloc acest proces.

Mă mulțumește lupta pe care am dus-o, am încercat să fiu demnă și încerc să fiu în continuare demnă. Nu mă mulțumește felul în care am fost acuzată și ironizată și făcută în toate felurile. Dar asta este situația. Eu a trebuit să mă apăr.

M-am apărat pe mine și am apărat cântecul popular. Eu reprezint o parte din colegii mei, care pot în viitor să-și desfășoare activitatea așa cum au făcut-o și până acum. Generațiile trecute de ce nu au reacționat așa?”, a transmis Niculina Stoican pentru Fanatik.ro.

Pe de cealaltă parte, Olguța Berbec nu se dă bătută și spune că a pierdut doar o bătălie dintr-un întreg război.

„Este o primă luptă, că procesul nu s-a încheiat. Prin urmare, nu putem vorbi despre un câștigător sau un învins. Oricum am văzut că în obiceiul Niculinei Stoican este o tactică așa, la 2-3 luni se anunță câștigătoare. Mă gândesc că e din cauză că are mai multe procese și nu știe care se încheie, la care câștigă sau la care pierde. Acesta nu s-a încheiat. Merge înainte și adevărul va ieși la iveală. (...) Se știe că acel cântec este al meu și a apărut în 2015 și apoi, după 5-6 ani, Niculina Stoican îl imprimă cu alte versuri”, a spus Olguța Berbec.