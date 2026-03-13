Ce mănâncă vedetele la Oscar 2026 după ce scapă de diete. Cum arată un meniu de excepție

De la salate la răsfăț total. După luni de sacrificii, iată ce își permit să mănânce starurile la Oscar.

După luni de sacrificii și diete stricte, vedetele își schimbă complet meniul la Oscaruri. Adevărata acțiune se petrece atunci când se stinge lumina reflectoarelor, la Governors Ball, unde starurile sunt întâmpinate cu meniuri de excepție.

Ce mănâncă vedetele la Oscar 2026 după ce scapă de diete

Balul Guvernatorilor din acest an va avea loc duminică, imediat după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei. Evenimentul le va oferi vedetelor preparate emblematice semnate de Wolfgang Puck, precum plăcintă cu pui și biscuiți cu somon afumat în formă de Oscar. Seara va include și câteva noutăți: se așteaptă o stație de sushi și somon, cu cinci bucătari care vor pregăti manual rulouri nigiri și turte crocante de orez.

La desert, invitații vor putea savura ștrudel cu mere preparat după rețeta mamei lui Puck, precum și o stație cu înghețată. Se estimează că la eveniment vor participa peste 1.500 de persoane. Anul acesta marchează a 32-a ediție în care Wolfgang Puck se ocupă de cateringul balului, asigurându-se că toate nevoile dietetice ale vedetelor sunt satisfăcute.

Puck și-a amintit cum Joaquin Phoenix a sosit la gală după ce a câștigat Oscarul în 2020 cerând doar preparate vegane. La 76 de ani, Puck este pregătit să fie la cârma bucătăriei de la Dolby Theatre, sprijinit de o întreagă echipă culinară. Conform declarațiilor sale, vor fi implicați 75 de bucătari și 45 de patiseri, iar întregul serviciu va fi coordonat de peste 300 de ospătari și manageri, gata să ofere un serviciu impecabil într-o mare de rochii de gală.

Se așteaptă să fie pregătite 7.000 de pahare de șampanie, 600 de pizza și 90 de kilograme de friptură. Acestea sunt doar câteva dintre preparatele pe care le vor degusta vedetele la tradiționala cină a Balului Guvernatorilor.Cei care nu pleacă acasă cu un Oscar vor putea primi una dintre cele 2.000 de mini-statuete de ciocolată acoperită cu aur. Mâncarea rămasă va fi donată în Skid Row, o zonă din Los Angeles cu o populație numeroasă de persoane fără adăpost.

Ce preparate vor fi disponibile pe mese

Printre vedetele serii se numără somonul afumat semnat de Puck și lipii în formă de premiu, acoperite cu caviar. Se așteaptă zeci de kilograme de caviar Kaluga.

„Totul se rezumă la calitatea ingredientelor și a preparatelor”, a spus Puck. „Trebuie să gătim pentru 1.500 de persoane. Păstrăm lucrurile simple, nu avem nevoie de zece sosuri”, a adăugat celebrul bucătar.

Anul acesta vor exista și noutăți în bucătărie: o stație cu bucătari care vor servi chifle proaspete și turte crocante de orez.

Pentru iubitorii de dulciuri, barul de deserturi va include premii Oscar în miniatură din ciocolată, stropite cu aur adevărat de 24 de carate, înghețată italiană și ștrudel cu mere.

În total, 325 de angajați și manageri se vor ocupa de nevoile culinare ale vedetelor pe tot parcursul serii.