„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu. Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos

Mihai Găinușă a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, unde a discutat deschis cu Denise Rifai despre viața sa personală, dar și despre cariera sa în televiziune. Momentul a fost unul intens, în care realizatoarea TV a abordat mai multe subiecte sensibile, punându-i prezentatorului întrebări incomode legate în special de relația sa cu Șerban Huidu, fostul său coleg de la „Cronica Cârcotașilor”.
„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu
Deși întrebările au atins puncte sensibile, Mihai Găinușă a vorbit calm despre prietenia pe care a avut-o cu Șerban Huidu și despre modul în care viețile lor au luat întorsături neașteptate după ce relația dintre ei s-a răcit și, în cele din urmă, s-a întrerupt comunicarea. El a sugerat că anumite momente din trecut sunt încă bine înțelese de amândoi, chiar dacă nu au fost niciodată discutate pe deplin.
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În cadrul segmentului „Lucrare de control”, Denise Rifai l-a întrebat: „Când ai fost ultima dată nepăsător?”. Mihai Găinușă a răspuns sincer că își propune uneori să adopte o atitudine de detașare. „Îmi propun uneori să fiu nepăsător. Această nepăsare mă protejează, dar asta nu înseamnă că este o lipsă de respect sau de implicare. Pur și simplu încerc să-mi protejez eu-l de lucruri care ar putea să-mi afecteze caracterul sau coloana vertebrală morală”, a explicat el.
Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos
Întrebat cine l-a dezamăgit cel mai tare, Mihai a oferit un răspuns introspectiv: „Cred că eu m-am dezamăgit cel mai tare de-a lungul vieții. În același timp, balanța este echilibrată, pentru că am reușit să mă surprind și pozitiv. Am descoperit că pot face lucruri la care nu m-am gândit niciodată.”
Referitor la cea mai mare dezamăgire personală, acesta a mărturisit că a fost momentul în care a rănit persoane dragi: „Cea mai mare dezamăgire a fost atunci când am rănit oameni apropiați. În acele momente, nu doar ei au fost dezamăgiți de mine, ci și eu de mine însumi. De-a lungul vieții am rănit mai multe persoane, iar cele mai dureroase situații sunt cele care implică familia, adică oamenii cei mai apropiați.”
Discuția a ajuns și la relația cu Șerban Huidu. Întrebat dacă a fost corect față de fostul său coleg, Mihai Găinușă a răspuns ferm: „Eu cred că am fost corect față de Șerban Huidu. Ba chiar mai mult decât corect.”
La rândul său, când a fost întrebat dacă a fost lipsit de respect, el a nuanțat situația: „Nu cred că m-a lipsit de respect, dar poate m-a lipsit de prietenia pe care o consideram firească între noi, dar asta a fost în trecut.”
În final, întrebat dacă știe momentul în care prietenia lor s-a rupt, Mihai a lăsat de înțeles că există o înțelegere tacită între cei doi: „Noi doi știm mai bine, chiar dacă nu vrem să recunoaștem. Eu știu exact momentul în care s-a rupt și bănuiesc că îl știe și el.”
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