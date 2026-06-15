„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu. Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos

Mihai Găinușă, invitat la „Furnicuțele”, vorbește deschis despre cariera sa, relația cu Șerban Huidu, momentele dificile din viață și lecțiile personale în cadrul unui interviu sincer cu Denise Rifai.

Mihai Găinușă a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, unde a discutat deschis cu Denise Rifai despre viața sa personală, dar și despre cariera sa în televiziune. Momentul a fost unul intens, în care realizatoarea TV a abordat mai multe subiecte sensibile, punându-i prezentatorului întrebări incomode legate în special de relația sa cu Șerban Huidu, fostul său coleg de la „Cronica Cârcotașilor”.

„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu

Deși întrebările au atins puncte sensibile, Mihai Găinușă a vorbit calm despre prietenia pe care a avut-o cu Șerban Huidu și despre modul în care viețile lor au luat întorsături neașteptate după ce relația dintre ei s-a răcit și, în cele din urmă, s-a întrerupt comunicarea. El a sugerat că anumite momente din trecut sunt încă bine înțelese de amândoi, chiar dacă nu au fost niciodată discutate pe deplin.

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În cadrul segmentului „Lucrare de control”, Denise Rifai l-a întrebat: „Când ai fost ultima dată nepăsător?”. Mihai Găinușă a răspuns sincer că își propune uneori să adopte o atitudine de detașare. „Îmi propun uneori să fiu nepăsător. Această nepăsare mă protejează, dar asta nu înseamnă că este o lipsă de respect sau de implicare. Pur și simplu încerc să-mi protejez eu-l de lucruri care ar putea să-mi afecteze caracterul sau coloana vertebrală morală”, a explicat el.

Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos

Întrebat cine l-a dezamăgit cel mai tare, Mihai a oferit un răspuns introspectiv: „Cred că eu m-am dezamăgit cel mai tare de-a lungul vieții. În același timp, balanța este echilibrată, pentru că am reușit să mă surprind și pozitiv. Am descoperit că pot face lucruri la care nu m-am gândit niciodată.”

Referitor la cea mai mare dezamăgire personală, acesta a mărturisit că a fost momentul în care a rănit persoane dragi: „Cea mai mare dezamăgire a fost atunci când am rănit oameni apropiați. În acele momente, nu doar ei au fost dezamăgiți de mine, ci și eu de mine însumi. De-a lungul vieții am rănit mai multe persoane, iar cele mai dureroase situații sunt cele care implică familia, adică oamenii cei mai apropiați.”

Discuția a ajuns și la relația cu Șerban Huidu. Întrebat dacă a fost corect față de fostul său coleg, Mihai Găinușă a răspuns ferm: „Eu cred că am fost corect față de Șerban Huidu. Ba chiar mai mult decât corect.”

La rândul său, când a fost întrebat dacă a fost lipsit de respect, el a nuanțat situația: „Nu cred că m-a lipsit de respect, dar poate m-a lipsit de prietenia pe care o consideram firească între noi, dar asta a fost în trecut.”

În final, întrebat dacă știe momentul în care prietenia lor s-a rupt, Mihai a lăsat de înțeles că există o înțelegere tacită între cei doi: „Noi doi știm mai bine, chiar dacă nu vrem să recunoaștem. Eu știu exact momentul în care s-a rupt și bănuiesc că îl știe și el.”

Mihai Găinușă și Denise Rifai au răspuns tuturor curiozităților celor din jur.