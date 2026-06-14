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Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa, „gender reveal” neașteptat. Ce au anunțat la o petrecere la piscină

Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost protagoniștii unei petreceri de tip „gender reveal”. A fost felul inedit în care manelistul și iubita sa au anunțat lansarea unui produs, reușind să-i inducă în eroare pe unii fani care s-au gândit că tânăra ar fi însărcinată. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 13:29 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 13:34
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Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa, „gender reveal” neașteptat | TikTok
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Bogdan de la Ploiești și Vanessa au dezvăluit în cadrul unei petreceri la pisicină că au semnat o colaborare pentru un produs. În spatele lor a fost dezvăluit un fum roz, ca la o petrecere în care viitorii părinți află sexul bebelușului. În cazul lor nu a fost vorba despre un bebeluș, ci despre o băutură de culoare roz.

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Ce anunț au făcut Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa

Unii fani au fost induși în eroare și la prima vedere au crezut că au dezvăluit că așteaptă o fetiță, însă apoi și-au dat seama că nu este vorba despre o sarcină, ci despre lansarea unei băuturi roz.

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De curând, Bogdan de la Ploiești și Vanessa au participat împeună la emisiunea Furnicuțele.

Vanessa a dezvăluit că a fost primită în familia lui Bogdan de la Ploiești ca și cum ar fi fost acolo pentru totdeauna, ca o fiică.

„Copiii îi divinizez, îmi place să mă joc cu ei, să dorm cu ei. E cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple în viața mea.”, a transmis Vanessa.

Cum s-au cunoscut Bogdan de la Ploiești și Vanessa

Cei doi s-au cunoscut la Barcelona, cu toate că se știau deja de 10 ani, cel puțin. Vanessa este sora unui prieten de-ai lui Bogdan.

„Eu consider că ne-am îndrăgostit la prima vedere. Nu i-am promis nimic. Ne-am cuplat, viața ei s-a schimbat în bine.”, a transmis Bogdan de la Ploiești. Artistul a povestit că și viața sa s-a schimbat „la maxim”, și faptul că este cel mai fericit om de pe pământ îl ajută să meargă mai departe indiferent de greutățile care apar pe drum.

Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa
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