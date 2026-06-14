Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa, „gender reveal” neașteptat. Ce au anunțat la o petrecere la piscină

Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost protagoniștii unei petreceri de tip „gender reveal”. A fost felul inedit în care manelistul și iubita sa au anunțat lansarea unui produs, reușind să-i inducă în eroare pe unii fani care s-au gândit că tânăra ar fi însărcinată.

Bogdan de la Ploiești și Vanessa au dezvăluit în cadrul unei petreceri la pisicină că au semnat o colaborare pentru un produs. În spatele lor a fost dezvăluit un fum roz, ca la o petrecere în care viitorii părinți află sexul bebelușului. În cazul lor nu a fost vorba despre un bebeluș, ci despre o băutură de culoare roz.

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Ce anunț au făcut Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa

Unii fani au fost induși în eroare și la prima vedere au crezut că au dezvăluit că așteaptă o fetiță, însă apoi și-au dat seama că nu este vorba despre o sarcină, ci despre lansarea unei băuturi roz.

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De curând, Bogdan de la Ploiești și Vanessa au participat împeună la emisiunea Furnicuțele.

Vanessa a dezvăluit că a fost primită în familia lui Bogdan de la Ploiești ca și cum ar fi fost acolo pentru totdeauna, ca o fiică.

„Copiii îi divinizez, îmi place să mă joc cu ei, să dorm cu ei. E cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple în viața mea.”, a transmis Vanessa.

Cum s-au cunoscut Bogdan de la Ploiești și Vanessa

Cei doi s-au cunoscut la Barcelona, cu toate că se știau deja de 10 ani, cel puțin. Vanessa este sora unui prieten de-ai lui Bogdan.

„Eu consider că ne-am îndrăgostit la prima vedere. Nu i-am promis nimic. Ne-am cuplat, viața ei s-a schimbat în bine.”, a transmis Bogdan de la Ploiești. Artistul a povestit că și viața sa s-a schimbat „la maxim”, și faptul că este cel mai fericit om de pe pământ îl ajută să meargă mai departe indiferent de greutățile care apar pe drum.

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