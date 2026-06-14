Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist

Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist

Moartea lui Memis Selciuc a adus multă tristețe în lumea muzicii. Saxofonistul, cunoscut pentru talentul său și pentru colaborările avute de-a lungul timpului cu artiști apreciați, s-a stins din viață fulgerător, la doar 47 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 14:15 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 14:33
Memis Selciuc s-a stins din viață la doar 47 de ani. Ultima postare făcută de saxofonist înainte de moarte a atras atenția fanilor. | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vestea dispariției sale a fost primită cu durere de colegi, prieteni și oameni care i-au urmărit activitatea. La scurt timp după tragedie, atenția celor care l-au cunoscut s-a îndreptat și către una dintre ultimele postări făcute de artist pe rețelele sociale.

Mesajul publicat de Memis Selciuc cu puțin timp înainte de moarte pare acum cu atât mai emoționant. Saxofonistul distribuise un videoclip însoțit de o rugăciune pentru copii, iar cuvintele au căpătat o încărcătură aparte după dispariția lui.

Ce a publicat Memis Selciuc înainte să moară

Cu aproximativ două săptămâni înainte să se stingă din viață, Memis Selciuc a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care apar două păsări colorate. Clipul era însoțit de un mesaj audio în limba turcă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Cancan.ro, mesajul avea forma unei rugăciuni adresate divinității. În înregistrare, vocea vorbea despre grija pentru copii și despre dorința ca aceștia să fie protejați de rău, de boală și de oamenii care le-ar putea face rău.

„Îți încredințez copiii mei pe care ți i-am dat în grijă și, oriunde nu îi pot vedea cu ochii mei, îi las în grija Ta. Protejează-i de toți cei răi, de răutate și de boli. Dă-le parte din frumusețile acestei lumi. Fă-i oameni buni și virtuoși. Binecuvântează-ne copiii. Amin”, era mesajul distribuit de Memis Selciuc.

După moartea artistului, aceste cuvinte au fost privite cu și mai multă emoție de cei care l-au urmărit. Pentru mulți, postarea a devenit una dintre ultimele amintiri publice lăsate de saxofonist.

Viorica și Ioniță de la Clejani, mesaj dureros după moartea artistului

Memis Selciuc era apreciat în lumea muzicii nu doar pentru talentul său, ci și pentru felul în care a colaborat cu alți artiști. După anunțul morții sale, mai multe persoane publice au transmis mesaje de condoleanțe.

Printre cei care și-au exprimat durerea s-au numărat și Viorica și Ioniță de la Clejani. Cei doi au publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care au vorbit despre talentul lui Memis Selciuc și despre amintirile care îi leagă de acesta.

„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc. Mare talent, mare saxofonist, mare artist! La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o”, au scris Viorica și Ioniță de la Clejani pe Facebook.

Cei doi au mai transmis că artistul a plecat mult prea devreme, însă va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut prin muzica sa și prin momentele frumoase lăsate în urmă.

Memis Selciuc a murit la doar 47 de ani

Dispariția lui Memis Selciuc a venit ca un șoc pentru oamenii din lumea artistică. Saxofonistul avea doar 47 de ani și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzică, dar și pentru energia pe care o aducea pe scenă.

În mediul online, fanii și apropiații au transmis numeroase mesaje de condoleanțe. Mulți au amintit de talentul său, de colaborările importante și de impactul pe care l-a avut asupra celor care i-au ascultat muzica.

Pentru cei care l-au cunoscut, Memis Selciuc rămâne un artist cu o prezență puternică și un om care și-a pus sufletul în ceea ce a făcut. Ultima sa postare a adus și mai multă emoție în rândul celor care deplâng dispariția lui.

Bogdan de la Ploiești și iubita Vanessa, „gender reveal” neașteptat. Ce au anunțat la o petrecere la piscină...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu &#8220;Briliantul&#8221; şi motivul pentru care s-a întâmplat asta
Observatornews.ro Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi
Antena 3 Surpriză uriașă la Cotroceni. Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan îl desemnează premier pe liberalul Adrian Veștea Surpriză uriașă la Cotroceni. Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan îl desemnează premier pe liberalul Adrian Veștea
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Elena Ionescu, ipostaze rare alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr. Fotbalistul l-a cunoscut deja pe fiul brunetei
Elena Ionescu, ipostaze rare alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr. Fotbalistul l-a cunoscut deja pe fiul brunetei
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Adrian Mutu, alături de fosta și de actuala soție în aceeași filmare. Cum arată Consuelo Matos, la 13 ani de la divorț (VIDEO)
Adrian Mutu, alături de fosta și de actuala soție în aceeași filmare. Cum arată Consuelo Matos, la 13 ani de la...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Asaf Avidan a primit cetățenia română: Autoritatea pentru Cetățenie i-a aprobat cererea. „A rămas depunerea jurământului”
Asaf Avidan a primit cetățenia română: Autoritatea pentru Cetățenie i-a aprobat cererea. „A rămas depunerea... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale
Horoscop săptămânal, 15 - 21 iunie 2026: Renunți la pace pentru a-ți redefini limitele personale Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x