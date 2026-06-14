Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist

Moartea lui Memis Selciuc a adus multă tristețe în lumea muzicii. Saxofonistul, cunoscut pentru talentul său și pentru colaborările avute de-a lungul timpului cu artiști apreciați, s-a stins din viață fulgerător, la doar 47 de ani.

Memis Selciuc s-a stins din viață la doar 47 de ani. Ultima postare făcută de saxofonist înainte de moarte a atras atenția fanilor. | Facebook

Vestea dispariției sale a fost primită cu durere de colegi, prieteni și oameni care i-au urmărit activitatea. La scurt timp după tragedie, atenția celor care l-au cunoscut s-a îndreptat și către una dintre ultimele postări făcute de artist pe rețelele sociale.

Mesajul publicat de Memis Selciuc cu puțin timp înainte de moarte pare acum cu atât mai emoționant. Saxofonistul distribuise un videoclip însoțit de o rugăciune pentru copii, iar cuvintele au căpătat o încărcătură aparte după dispariția lui.

Ce a publicat Memis Selciuc înainte să moară

Cu aproximativ două săptămâni înainte să se stingă din viață, Memis Selciuc a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care apar două păsări colorate. Clipul era însoțit de un mesaj audio în limba turcă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Cancan.ro, mesajul avea forma unei rugăciuni adresate divinității. În înregistrare, vocea vorbea despre grija pentru copii și despre dorința ca aceștia să fie protejați de rău, de boală și de oamenii care le-ar putea face rău.

„Îți încredințez copiii mei pe care ți i-am dat în grijă și, oriunde nu îi pot vedea cu ochii mei, îi las în grija Ta. Protejează-i de toți cei răi, de răutate și de boli. Dă-le parte din frumusețile acestei lumi. Fă-i oameni buni și virtuoși. Binecuvântează-ne copiii. Amin”, era mesajul distribuit de Memis Selciuc.

După moartea artistului, aceste cuvinte au fost privite cu și mai multă emoție de cei care l-au urmărit. Pentru mulți, postarea a devenit una dintre ultimele amintiri publice lăsate de saxofonist.

Viorica și Ioniță de la Clejani, mesaj dureros după moartea artistului

Memis Selciuc era apreciat în lumea muzicii nu doar pentru talentul său, ci și pentru felul în care a colaborat cu alți artiști. După anunțul morții sale, mai multe persoane publice au transmis mesaje de condoleanțe.

Printre cei care și-au exprimat durerea s-au numărat și Viorica și Ioniță de la Clejani. Cei doi au publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care au vorbit despre talentul lui Memis Selciuc și despre amintirile care îi leagă de acesta.

„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc. Mare talent, mare saxofonist, mare artist! La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o”, au scris Viorica și Ioniță de la Clejani pe Facebook.

Cei doi au mai transmis că artistul a plecat mult prea devreme, însă va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut prin muzica sa și prin momentele frumoase lăsate în urmă.

Memis Selciuc a murit la doar 47 de ani

Dispariția lui Memis Selciuc a venit ca un șoc pentru oamenii din lumea artistică. Saxofonistul avea doar 47 de ani și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzică, dar și pentru energia pe care o aducea pe scenă.

În mediul online, fanii și apropiații au transmis numeroase mesaje de condoleanțe. Mulți au amintit de talentul său, de colaborările importante și de impactul pe care l-a avut asupra celor care i-au ascultat muzica.

Pentru cei care l-au cunoscut, Memis Selciuc rămâne un artist cu o prezență puternică și un om care și-a pus sufletul în ceea ce a făcut. Ultima sa postare a adus și mai multă emoție în rândul celor care deplâng dispariția lui.