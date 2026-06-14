DJ Harra făcea furori cu aparițiile sale în urmă cu 10-15 ani. Iată cum arată acum!

O mai știi pe DJ Harra, artista care mixa topless în cluburile din România? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani. Ce afacere are | Captură Antena 1

Dana Neacșu a devenit cunoscută după ce a început să mixeze topless în cluburile din România. După mai multe apariții la TV, vedeta a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe muzică, dar și pe noua sa afacere.

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Cum arată DJ Harra acum

DJ Harra are, în prezent, 40 de ani și continuă să activeze în industria muzicală. Doar că, în ultimii ani, a preferat să apară mai îmbrăcată. Dana Neacșu adoptă acum ținute mulate și provocatoare, dar care îi acoperă bustul.

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Potrivit postărilor de pe Instagram, DJ Harra a rămas la fel de activă. Mixează muzică în cadrul unor evenimente și chiar a lansat mai multe piese în ultimul an, transmite Cancan.

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Ce afacere și-a deschis DJ Harra

DJ Harra a decis să își deschidă o afacere neașteptată. Dana Neacșu a lansat un parfum care promite „calm în 20 de secunde”.

„Preia controlul asupra stărilor de agitație”, se arată în descrierea produsului căruia DJ Harra îi face reclamă, potrivit sursei citate mai sus.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat DJ Harra din cauza bustului

La începutul acestui an, DJ Harra a avut probleme de sănătate din cauza bustului său. Potrivit declarațiilor, s-a confruntat cu episoade de vertij.

„În ultimele șase luni am refuzat toate evenimentele, pentru că am avut episoade de vertij pe care le-am făcut, în primul rând, de la cervicală, pentru că nu am mușchii spatelui dezvoltați și greutatea sânilor este toată susținută de cervicală. A plusat foarte tare la acest vertij și urechea internă. În 15 ani de DJ-ală, cu căștile și cu toată bubuiala, nu m-am protejat deloc. Și cam asta a urmat!”, a dezvăluit DJ Harra pentru click.ro, citată de Cancan.

Dana Neacșu a fost nevoită să pună pe pauză cariera artistică și să își anuleze turneul din Statele Unite. Starea de vertij nu i-a mai permis să stea la pupitrul de DJ.

„De vreo două-trei săptămâni sunt funcțională, dar aproape o lună am stat numai în pat, nu am putut să mă mișc, să fac nimic, după care mă mișcam destul de ușor, cu ajutor, m-a luat salvarea la spital. Încă iau pastille. De fapt, iau pastile pentru vertij de aproape cinci luni și jumătate. Odată cu vertijul acesta bineînțeles că a revenit în forță și anxietatea! A fost o perioadă absolut îngrozitoare!

La evenimente am fost doar la cele unde trebuia să merg, adică de Crăciun și de Revelion. În rest, am refuzat și am reprogramat totul pentru vară, inclusiv turneul în Statele Unite ale Americii”, a mai mărturisit DJ Harra, potrivit sursei citate mai sus.

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Dj Harra se luptă din copilărie cu anxietatea

DJ Harra se luptă cu anxietatea de la vârsta de cinci ani. Totul a pornit după ce a vizionat un film de groază. Acela a fost momentul care i-a declanșat mai multe frici și anxietăți peste care încă încearcă să treacă.

„Primul atac de panică l-am avut chiar la cinci-șase ani. Atunci am înțeles de ce nu ai voie să te uiți la filmele unde ai limită de vârstă. De atunci eu nu am mai putut să dorm cu spatele la ușă. Abia acum merg la terapie, încerc să trec peste asta”, a spus Dj Harra, citată de Cancan.

„Să mergi la terapeut nu înseamnă că ești nebun, ci că ești sănătos și conștientizezi că ai probleme și trebuie să le rezolvi”, a adăugat artista.

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DJ Harra a fost adoptată

Un detaliu mai puțin știut despre DJ Harra este faptul că a fost adoptată când avea doar câteva luni. Deși nu este fiica lor biologică, părinții ei o iubesc necondiționat și au muncit toată viața să îi ofere tot ce și-a dorit.

„Ei s-au străduit și mi-au oferit în permanență cele mai bune condiții. N-am avut o copilărie nașpa. Sunt mulți copii care nu sunt adoptați niciodată”, a dezvăluit DJ Harra, potrivit Cancan.