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Cum arată locuința secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta. Casa se află într-o zonă exclusivistă din capitala Ungariei

După ce a devenit mamă, Nicoleta Luciu s-a retras din showbiz și s-a mutat alături de Zsolt Csergo la Miercurea Ciuc. Iată cum arată casa pe care soțul vedetei o are în Budapesta!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 10:45 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 14:19
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Cum arată locuința secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta. Casa se află într-o zonă exclusivistă din capitala Ungariei | Captură Instagram
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Nicoleta Luciu a devenit mamă pentru prima dată în anul 2008, când l-a adus pe lume pe Zsolt Jr. Ulterior, în anul 2011, vedeta a devenit mamă de tripleți, doi băieți și o fată. Odată cu venirea pe lume a celor patru copii, Nicoleta Luciu a renunțat la viața publică și s-a dedicat în totalitate familiei sale.

S-a mutat la Miercurea Ciuc, alături de Zsolt Csergo, însă aici nu este singurul loc pe care cei doi îl numesc „acasă”. Printre proprietățile pe care soțul Nicoletei Luciu le deține se numără și o casă în Budapesta, oraș pe care cei doi îl frecventează. Iată imagini!

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Cum arată casa „secretă” a lui Zsolt Csergo și a Nicoletei Luciu

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Familia afaceristului are proprietăți în București și în Miercurea Ciuc, dar și o casă în Budapesta, despre care s-a scris, de-a lungul timpului, că ar fi una ferită de ochii publicului.

Recent, au apărut informații despre locuința „secretă” pe care soțul Nicoletei Luciu o deține în capitala Ungariei. Este vorba despre un apartament într-o clădire istorică, situată pe unul dintre bulevardele principale, pe strada Vaci Utca, unde mare parte a clădirilor datează din secolul XIX, potrivit Cancan.

IMAGINI AICI.

Bulevardul a fost vreme îndelungată locul unde cei mai bogați și celebri oameni din Budapesta veneau să își petreacă timpul la restaurante, cafenele și cumpărături. La fel ca și atunci, strada Vaci Utca este considerată și astăzi o zonă exclusivistă din Capitală, la doi pași de cheiul Dunării.

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Nicoleta Luciu are o căsnicie fericită alături de Zsolt Csergo

Nicoleta Luciu a scos la iveală un detaliu neștiut despre frumoasa relație pe care are cu Zsolt Csergo. Se pare că afaceristul apelează la un gest care încă o surprinde pe superba lui soție.

„Bărbatul meu și acum după 20 de ani de relație, eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă. Noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă. Dar tu nu ai văzut că e primarul, că e vicepreședintele? Nu te duci să…? Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou.

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Păi și nu te duci să îi saluți? Știi ce zicea Dana Budeanu. Aia se aranjează toată ziua pentru tine acolo, te parchezi la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit că a avut timp. Zece minute. Așa le învăț și eu pe fete. Stați zece minute la masă, nu a venit fraierul, ați plecat. Dar nu te duci acasă! Iei fetele și te duci frumos în club”, a dezvăluit Nicoleta Luciu, potrivit libertatea.ro.

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