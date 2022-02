În ce moment a descoperit Cătălin Botezatu că are cancer de colon și ce a făcut

În urmă cu doi ani, designerul român a mers la un control de rutină, pe care el oricum, potrivit spuselor sale conform A3, le face o dată la șase luni.

Cătălin Botezatu a povestit că a simțit ceva înțepături care l-au alarmat și a decis să consulte medicul iar în urma mai multor investigații ecografice, s-a stabilit că ar fi o formă mai ciudată de o posibilă apendicită.

Așadar, a ales să se opereze și abia apoi, medicii au constata că în spatele apendicului era, d efapt, o tumoră care s-a tradus în cancer de colon.

Botezatu a urmat tratament și s-a vindecat, potrivit declarațiilor sale.

Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check out complet, a spus el.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă.

Specialistul turc mi-a propus să ma supună unui test ecograf foarte performant unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită.

M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicului era o tumoră.

Mi-au spus că e cancer. Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care încă în România se face empiric”, a povestit Botezatu.

