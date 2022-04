Ce bolid conduce Andrei Ștefănescu. Cât valorează mașina artistului

Andrei Ștefănescu se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară. Acesta face show total pe micile ecrane ale televizioarelor, mai ales atunci când se află în compania prietenului său, Liviu Vârciu.

Artistul se mândrește cu o carieră de succes în televiziune. Prezentatorul de la Prețul cel bun a fost implicat în mai multe proiecte de-a lungul timpului, care i-au adus în buzunar o sumă mare de bani.

Andrei Ștefănescu este o persoană destul de discretă și nu vorbește despre despre viața sa personală sau noile sale achiziții. Deși încearcă să se ferească de ochii curioșilor atunci când se află în timpul liber, paparazii l-au surprins la volanul noi sale mașini în timp ce se îndrepta spre platourile de filmare.

Cât valorează noua mașină a lui Andrei Ștefănescu

De curând, paparazzii Click! l-au fotografiat pe Andrei Ștefănescu la volanul unui alt bolid decât cel cu care obișnuia să meargă. Se pare că prezentatorul TV a renunțat la Range Rover-ul său pentru un model mai vechi de BMW.

Artistul a fost pozat lângă noul său autoturism ce valorează o sumă modică, în jur de 6000 - 7000 de euro. Imaginile cu Andrei Ștefănescu și noua sa mașină pot fi văzute AICI, pe click.ro.

De asemena, paparazzi l-au mai surprins pe prezentatorul de la Prețul cel bun în timp ce vorbește cu o femeie, cel mai probabil o admiratoare.

Ce spune Andrei Ștefănescu despre divorțul de Antonia Ștefănescu

Andrei și Antonia Ștefănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de câțiva ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat un băiețel minunat. Deși părerea că totul merge bine între ei, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Vedeta că artistul și fosta lui parteneră divorțează a luat pe toată lumea prin surprindere. Prezentatorul TV nu a oferit prea multe informații despre motivul care a dus la această ruptură.

„Dacă aș putea să explic...nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura”, a spus el la Xtra Night Show.

Andrei Ștefănescu a povestit și despre relația pe care o are cu fiul său după divorțul de mama copilului.

„Era micuț, acolo a fost de fapt problema. Cel mai important este ca el să nu simtă. Relația mea cu el este una minunată acum, cred eu că e un pic mai bună, pentru că în perioada asta am petrecut mai mult timp cu el decât petreceam înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât. Știam că îl găsesc, știam că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta și îmi fac foarte mult timp, chiar și când nu am timp îl iau cu mine. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu”, a mai adăugat el.

