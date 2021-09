Ce detalii neașteptate au ieșit la iveală despre actualul soț al Alinei Vidican. Trecutul neştiut al pilotului de curse brazilian

Alina Vidican și Claude Senhoreti trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani, motiv pentru care au decis să se căsătorească pe 26 august 2021. Cei doi au trăit cele mai frumoase momente din viața lor la nuntă, iar evenimentul a fost unul fastuos.

Focoasa blondină și pilotul de curse brazilian și-au luat inima în dinții și au ajuns în fața altarului, acolo unde au spus un "Da" ferm. Aceștia au avut aproape prietenii apropiați, iar nunta a fost organizată ca la carte.

Deși evenimentul a fost unul impresionant și lucrurile începeau să fie din ce în ce mai frumoase pentru cei doi, se pare că în presă au apărut detalii neașteptate despre trecutul actualului soț al Alinei Vidican.

Ce informații au ieșit la iveală despre trecutul lui Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican

La fel ca și actuala sa soție, Claude Senhoreti a mai fost căsătorit o dată cu mama copiilor săi. Conform unui raport al unei instanţe din Florida din anul 2015, pilotul de curse brazilian ar fi fost agresiv cu fosta sa soție, potrivit Antena Stars.

Claude Senhoreti și Beatriz s-au cunoscut de tineri și au venit în Statele Unite ale Americii pentru a pune bazele unei afaceri. Au reușit să deschidă împreună o companie pe care fosta lui soție a condus-o din postura de Președinte.

Cei doi au acordat prea mult importanță vieții lor profesionale, motiv pentru care au decis să o ia pe drumuri separate. Despărțirea lor a fost una cu "scântei" și au rupt orice legătură. Mai mult decât atât, pilotul de curse brazilian și fosta lui soție au și doi copii împreună.

Cu timpul, Beatriz și-a găsit fericirea în brațele unui al bărbat. Fosta parteneră a lui Claude Senhoreti și-a găsit sufletul pereche în 2017, iar relația celor doi rezistă și în ziua de astăzi.

Ce cadou valoros a primit Alina Vidican în ziua nunții cu pilotul de curse brazilian

Claude Senhoreti a surprinsă pe Alina Vidican chiar în ziua nunții. Pilotul de curse brazilian i-a cumpărat un bolid de sute de mii de euro, semn că vedeta este foarte apreciată și iubită de soțul ei.

Din pozele pe care el le-a publicat pe Instagram, fanii au putut să vadă mașina și ipostazele în care focoasa blondină s-a lăsat fotografiată în interiorul bolidului.

Bărbatul a țiunt să scrie câteva cuvinte în cadrul postărilor sale. În urmă cu ceva vreme el declara astfel: „Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim", povestea Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican, potrivit cancan.ro.

