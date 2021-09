Ce fac și cum arată acum gemenele Olsen. Mary-Kate și Ashley sunt de nerecunoscut

Mary-Kate și Ashley Olsen, născute în California, Statele Unite ale Americii, au devenit cunoscute în țara natală când încă nu împliniseră 1 an. Amândouă au interpretat rolul bebelușului Michelle Tanner în serialul Full House.

Ele au apărut în numeroase filme de-a lungul carierei lor. După încheierea filmărilor pentru Full House, au avut roluri în producții precum All My Children și New York Minute.

Dincolo de cariera lor la Hollywood, gemenele Olsen au avut și multe afaceri de succes, destinate adolescentelor. Printre acestea se numărau linii de haine, jucării și accesorii.

Ce fac și cum arată acum gemenele Olsen

Gemenele Olsen au acordat recent primul lor interviu din ultimii ani. Cele două preferă să stea departe de ochii publicului, după ce și-au petrecut copilăria și adolescența în fața camerelor de filmat.

Acum în vârstă de 35 de ani, cele două au reușit să creeze și să mențină o linie de modă de succes.

Potrivit Elle, averea gemenelor Olsen a fost estimată la 400 de milioane de dolari în anul 2018. Compania lor generează vânzări de 100-200 de milioane de dolari pe an.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la fondarea companiei lor, gemenele au participat la un interviu rar, cu i-D Magazine. Ele au vorbit despre cum au fondat afacerea lor de succes, dar și de ce au preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

„Abia ajunsesem în New York. Aveam 18 ani și cred că știam că vrem să luăm o pauză de la tot ce făcusem înainte și să explorăm lucruri care ne interesau, tot ce ne putea oferi viața,” a declarat Ashley.

Mary-Kate a oferit detalii și despre personalitatea lor și motivul pentru care au preferat să nu devină imaginea propriei companii.

„Suntem persoane discrete, așa am fost crescute” a declarat Mary-Kate.

„Nu voiam să fim în fața companiei. Nici nu prea voiam ca oamenii să știe că e a noastră. Cred că, și acum, vedeți că punem produsele pe primul loc,” a continuat Ashley.

„Nu alergăm după ceva,” a continuat Mary-Kate. „Suntem foarte oneste cu cine suntem.”

Mary-Kate și Ashley Olsen sunt surorile mai mari ale actriței Elizabeth Olsen

În timp ce Mary-Kate și Ashley Olsen au preferat să se retragă de la Hollywood, sora lor mai mică, Elizabeth Olsen, a devenit cunoscută la nivel mondial în ultimii ani cu ajutorul rolului personajului Wanda Maximoff din Universul Cinematografic Marvel.

Ea a început să joace în seriale când avea 4 ani și a apărut pe marele ecran în anul 2011, cu filmul Martha Marcy May Marlene.

Pe plan personal, Mary-Kate Olsen s-a căsătorit cu Olivier Sarkozy, fratele fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, în anul 2015. Cei doi au divorțat la începutul anului 2021. Ashley Olsen are o relație cu artistul Louis Eisner din anul 2017.

Ultimul film în care au apărut Mary-Kate și Ashley Olsen se numește New York Minute și a fost lansat în anul 2004.

Chiar dacă gemenele Olsen au preferat să se retragă de la Hollywood, ele continuă să aibă o carieră de succes în modă.

