Ce fel de relație caută Dinu Maxer după divorțul fosta lui soție, Deea: „Descopăr lucrurile de care uitasem”

Au trecut câteva luni de când Dinu și Deea Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație, dintre care ultimii 14 de mariaj. Cei doi au împreună doi copii frumoși, o fată și un băiat, însă lucrurile nu mai mergeau între ei de multă vreme. După ce a divorțat, membrul trupei AXXA este acum un bărbat singur.

Citește și: Deea Maxer, dezvăluiri neașteptate despre Dinu Maxer. Care a fost, de fapt, motivul divorțului

Dinu Maxer nu-și dorește relații pasagere, după divorțul de fosta lui soție, Deea

În timp ce bruneta și-a refăcut viața alături de actualul ei iubit, Robert, Dinu Maxer a avut o încercare de relație cu o tânără pe nume Ada, însă povestea lor s-a terminat așa cum a început - brusc. În prezent, artistul este burlac și, așa cum a recunoscut chiar el, se bucură de statutul de bărbat singur.

“Nu îmi plac relațiile pasagere, nu caut așa ceva! Dacă am plecat cu o fată din club, în prima seară doar am pupat-o și urmează să ne cunoaștem mai bine! Nu sunt genul! Nu îmi place! Vreau să o cunosc! O relație trebuie savurată, nu trebuie mâncată, ca la fast-food. Mă bucur deocamdată de statutul de bărbat singur și descopăr lucrurile de single, pe care le uitasem, mă distrez, călătoresc…”, a povestit Maxer, într-un interviu, pentru Ciao.ro.

Cântărețul știe de noua relație a fostei sale soții, pentru că s-au întâlnit față în față. Mai mult, Deea Maxer nu ezită să posteze imagini sau story-uri pe rețelele sociale alături de partenerul ei.

“E totul super ok, mă bucur că a găsit pe cineva care să îi umple acel gol pe care îl caută! A fost un moment în care mă durea că era sigură, fiindcă imediat eu am găsit-o pe Ada cu care am avut o relație foarte mișto, intensă, și o vedeam pe Deea că nu are pe nimeni. Sunt ok împreună, îmi place! Mă bucur și o să accept, cum se zice, o relație în care ea e fericită, fiindcă fericirea ei se răsfrânge asupra copiilor și așa e important!

Ceea ce nu înțelege lumea este că noi ne-am despărțit de mult timp. Noi nu suntem despărțiți de când am semnat actul de divorț și de când ați aflat voi! Ruptura este de foarte mult timp! Cel puțin în sufletul Deei este de undeva de pe la sfârșitul lui noiembrie. Este firesc ca după 5 luni să se dedice unei alte relații! Iar la mine a fost nu neapărat o evadare cât o…cum se numesc relațiile astea? Relații pansament”, a mai continuat Dinu Maxer, pentru Ciao.

Citește și: Dinu Maxer nu a vrut niciodată să se însoare cu Deea. Cum au ajuns, de fapt, cei doi la starea civilă: „Am fost convins”

Dinu Maxer, față în față cu iubitul fostei sale soții. Cum a reacționat

Deea și Dinu Maxer au avut primul spectacol împreună, după ce au divorțat, așa cum obișnuiau să colaboreze pe plan profesional de-a lungul timpului. Fanii știu faptul că bruneta este o practicantă profesionistă în dansul oriental. La evenimentul privat, artistul a venit singur, în timp ce fosta lui soție a fost însoțită de Robert. Cu toții s-au purtat în mod matur, astfel că show-ul a ieșit unul perfect.

“Da, așa este am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate.

Sunt într-o relație, așa este. Am postat fotografii cu Robert și îmi asum relația, nu îmi place ideea de a fi vânată și pozată pe la colțuri iar eu să mă fâstâcesc. Sunt asumată, iubesc și sunt implicată în această relație. Eu și Robert nu ne ascundem însă nici nu ne dorim expunere. Suntem un cuplu la început de drum, care nu își dorește să devină cuplu monden.

Am fost și la mare impreună în weekendul cu 1 mai. Ne afișăm în public de ceva timp, în mod natural alături de prietenii, familie sau cunoștințe comune. Avem o viață normală, nu ne ascundem în casă. Suntem amândoi prinși cu munca în mare parte. Dar ne ocupăm și de noi mai ales că relația e la început”, a transmis Deea Maxer într-un interviu pentru Ciao.ro.

Doina Teodoru, Irena Boclincă, Angel Popescu și Ionuț Rusu în ediția specială iUmor ▶ Vezi acum, în AntenaPLAY